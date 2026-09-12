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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس عربية النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة بريكس رسالة طمأنينة للمواطن في مواجهة الأزمات العالمية

اللواء محمد صلاح أبو هميلة
اللواء محمد صلاح أبو هميلة
أميرة خلف

أكد النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وأمين عام حزب الشعب الجمهوري، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها اليوم خلال أعمال الجلسة المغلقة لقمة رؤساء دول وحكومات تجمع "البريكس" المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، جاءت في توقيت بالغ الأهمية وتعكس رؤية استراتيجية واضحة للدولة المصرية.

وأضاف أبو هميلة، أن كلمة الرئيس وضعت إصبعها على جوهر التحديات التي تواجه العالم النامي، وربطت بذكاء بين الأمن والتنمية والاقتصاد، وأكدت أن تجمع البريكس لم يعد مجرد تكتل اقتصادي، بل أصبح إطارا حقيقيا قادرا على إعادة تشكيل النظام العالمي متعدد الأطراف لصالح دول الجنوب .

وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية، أن تأكيد الرئيس على أهمية تعزيز التعاون (جنوب - جنوب)، والمطالبة بإصلاح الهيكل المالي الدولي وتقوية دور بنك التنمية الجديد، يمثل خطوة عملية لانتزاع حقوق الدول النامية في الحصول على تمويل عادل وميسر، خاصة في ظل أعباء الديون وضيق الحيز المالي.

مصر تتحرك بمنطق الشراكة وليس التبعية

 

وأشار أبو هميلة، إلى أن إشادة الرئيس بجهود الرئاسة الهندية، وتأكيده استعداد مصر للمساهمة البناءة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي في الربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، يؤكد أن مصر تتحرك بمنطق الشراكة وليس التبعية، وأنها تملك أوراق قوة تؤهلها للعب دور قيادي داخل التجمع خلال الفترة المقبلة.

وتابع أبو هميلة، أن حديث الرئيس عن الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، وعن تطوير مصر لمركز للحبوب واللوجستيات، يبعث برسالة طمأنينة للمواطن المصري بأن الدولة تتعامل استباقياً مع تداعيات الأزمات العالمية وتعمل على تأمين احتياجات الشعب".

وأشار أبو هميلة، إلى أن تطلع مصر لتولي رئاسة تجمع البريكس في المستقبل القريب، هو تتويج طبيعي لسياسة خارجية متوازنة وناجحة، ونحن كلجنة الشئون العربية ندعم بقوة هذا التوجه الذي يخدم المصالح العربية والإفريقية ويعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية.

لجنة الشئون العربية مجلس النواب حزب الشعب الجمهوري السيسي البريكس

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