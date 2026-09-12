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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تؤكد الثقة الدولية بالدور المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الدكتور أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي، تعكس المكانة الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وتؤكد ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري الفاعل والمؤثر بمنطقة الشرق الأوسط ومختلف القضايا الدولية.

قمة تجمع البريكس

وقال النائب أحمد الجهمي إن مشاركة الرئيس السيسي في هذا المحفل الدولي المهم تمثل تأكيدًا جديدًا على الحضور المصري القوي في التجمعات الدولية، خاصة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط والعالم من تطورات متسارعة تتطلب وجود دول تمتلك رؤية واضحة وقدرة على التأثير والمساهمة في صياغة المواقف تجاه القضايا والتحديات المشتركة.

وأضاف أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت تتمتع بثقل دولي كبير وعلاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، وهو ما انعكس على قدرتها على التحرك الفاعل في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلًا عن دورها المحوري في محيطها العربي والأفريقي والشرق أوسطي.

وأوضح الجهمي أن أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس لا ترتبط فقط بكون مصر إحدى الدول الأعضاء في التجمع، وإنما تأتي أيضًا في ضوء الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم التعاون بين دول الجنوب وتعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية، والاستفادة من الفرص التي يتيحها التجمع في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، إلى جانب امتلاكها مقومات اقتصادية وبشرية وبنية تحتية متطورة، يجعلها شريكًا مهمًا وفاعلًا في أي ترتيبات إقليمية أو دولية تستهدف تعزيز التعاون وتحقيق التنمية والاستقرار.

وأكد النائب أن السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة نجحت في ترسيخ مبدأ التوازن والانفتاح على مختلف القوى الدولية، بما يخدم المصالح الوطنية ويحافظ على استقلالية القرار المصري، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تعكس ثمار هذا التحرك الدبلوماسي والسياسي.

ولفت الجهمي إلى أن تجمع بريكس يمثل مساحة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، خاصة مع اتساع عضويته خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن وجود مصر داخل هذا التجمع يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري، ويعزز فرص التعاون والاستثمار والتبادل التجاري مع الاقتصادات الكبرى والدول الصاعدة.

وشدد على أن مصر تمتلك رؤية واضحة تقوم على تنويع الشراكات الدولية، وعدم الاعتماد على مسار واحد في علاقاتها الخارجية، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على تحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية، وتعزيز مكانتها كدولة محورية في المنطقة.

واختتم النائب أحمد فاروق الجهمي، بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تمثل رسالة واضحة بشأن حجم الدور الذي تقوم به مصر على الساحة الدولية، وأن الحضور المصري في مثل هذه القمم الكبرى يعكس ثقة متزايدة في قدرة الدولة المصرية على المساهمة في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التعاون بين الدول.

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