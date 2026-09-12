الرئيس الصيني: نعمل مع بريكس لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والخليج

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده ستتعاون مع دول مجموعة بريكس للاضطلاع بدور فاعل في دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، في ظل استمرار التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة.

وقال شي، خلال كلمته أمام قمة بريكس الـ18 المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، إن الحروب الدائرة في الشرق الأوسط والخليج تسببت في خسائر كبيرة لشعوب المنطقة، ولا تخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.

ودعا الرئيس الصيني دول بريكس إلى القيام بدور قيادي في الحفاظ على السلام والاستقرار، والوقوف في «الجانب الصحيح من التاريخ»، مشيرًا إلى أن المجموعة أصبحت منصة مؤثرة للتعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية.

كما شدد على ضرورة التمسك بدور الأمم المتحدة، ورفض عقلية الحرب الباردة والمواجهة بين التكتلات، إلى جانب معارضة انتهاك سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، ورفض أشكال الحمائية التجارية.

وفي الجانب الاقتصادي والتكنولوجي، دعا شي دول بريكس إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، مقترحًا مبادرة لدعم التصنيع الجديد بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بين دول المجموعة.

كما طالب بتعزيز التعاون في مجالات الحوكمة العالمية للفضاء السيبراني والفضاء الخارجي وأعماق البحار، ورفع صوت دول الجنوب العالمي في القضايا الدولية.

وأعلن الرئيس الصيني أن بلاده ستتولى رئاسة مجموعة بريكس العام المقبل، وستستضيف القمة الـ19 للمجموعة.

وتناقش القمة الـ18 لبريكس، التي تستضيفها نيودلهي، عددًا من الملفات الدولية والإقليمية، من بينها الحوكمة العالمية، والتجارة والاستثمار، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي والطاقة، والصحة، وسلاسل الإمداد، إلى جانب التطورات المرتبطة بالصراعات الدولية والاضطرابات التي تؤثر في حركة التجارة والطاقة عالميًا.

وتضم مجموعة بريكس حاليًا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى جانب مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية، فيما انضمت إندونيسيا إلى المجموعة العام الماضي.