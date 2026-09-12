قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار في البنوك الآن
مدبولي يكشف حقيقة أجور المهندسين.. 20 ألف جنيه أول راتب لشاب حديث التخرج بمراكز التعهيد بالإسكندرية
ترامب يكشف فحوى رسالة الحوثيين إلى واشنطن: لا يريدوننا أن نهاجمهم
توافق بين مصر وجنوب أفريقيا على دعم الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية
ثقة في الكوادر المصرية.. نجاح آية مدني بالتزكية في انتخابات التضامن الإسلامي
رئيس الوزراء: «حياة كريمة» أعظم مشروع في القرن الـ21 على مستوى الجمهورية
معاريف: تحذير أمريكي لدول المنطقة من تصعيد واسع مع إيران.. مخاوف من حرب متعددة الجبهات
رئيس الوزراء يتفقد مركز أورام كفر الشيخ
رئيس الوزراء من كفر الشيخ: تم إجتزاء تصريحاتي عن مرتبات المهندسين
معارض أهلا مدارس 2026.. أماكن الخصومات وأسعار الأدوات المدرسية
رئيس الوزراء: الجولات فرصة للوقوف على تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات
رئيس الوزراء من كفر الشيخ: نعمل على تحسين الخدمات.. ومشروعات حياة كريمة أولوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. الرئيس السيسي يشارك في القمة الثامنة عشرة لـ البريكس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تسيطر على طقس اليوم

تشهد البلاد اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، أجواءً حارة ورطبة على أغلب الأنحاء، رغم اقتراب انتهاء فصل الصيف رسميًا، والمقرر أن ينتهي يوم 23 سبتمبر الجاري، وسط استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم السبت

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد.

أسعار الذهب اليوم السبت 12 سبتمبر 2026.. عيار 21 يسجل 6320 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، السبت 12 سبتمبر 2026، عند مستويات مرتفعة، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين في السوق المحلية لتحركات المعدن النفيس عالميًا، وذلك بعد موجة الصعود التي شهدتها أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع.

وتحظى أسعار الذهب باهتمام واسع من جانب المواطنين والمستثمرين، خاصة مع استمرار تحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وتأثر الأسعار المحلية بعدد من العوامل، من بينها سعر صرف الدولار وحركة العرض والطلب.

لبنان: انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والنازحين والإعمار ثوابت وطنية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضح إعلام لبناني، أن الرئيس عون يزور مدينة النبطية جنوبي البلاد برفقة قادة الأجهزة الأمنية.

وأكد الرئيس اللبناني أنه لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي

وأضاف: انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والنازحين والإعمار ثوابت وطنية.

اعرف الدولار بكام.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 12 سبتمبر
رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع متابعة حركة الأسواق المحلية والعالمية، وما تشهده أسعار العملات والذهب من تغيرات وفقًا لمستويات العرض والطلب وحركة الأسواق.

وجاءت أسعار صرف العملات على النحو التالي:

youtube

الدولار الأمريكي
49.76 جنيه للبيع
49.86 جنيه للشراء

اليورو
57.47 جنيه للبيع
57.59 جنيه للشراء

الجنيه الإسترليني
67.06 جنيه للبيع
67.21 جنيه للشراء

الريال السعودي
13.24 جنيه للبيع
13.27 جنيه للشراء
 

لقطات من وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد قمة البريكس الـ18

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس، بالعاصمة الهندية نيودلهي، للمشاركة في أعمال القمة، التي تجمع قادة الدول الأعضاء لبحث عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


الرئيس السيسي: البريكس قادر على الاضطلاع بدور أكبر في مواجهة التحديات الراهنة


شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع البريكس، المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، حيث ألقى كلمة مصر خلال الجلسة المغلقة لرؤساء وفود الدول الأعضاء، والتي جاءت تحت عنوان «الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز العمل متعدد الأطراف».

وأكد الرئيس السيسي، أن اجتماع قادة دول البريكس يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز العمل المشترك، وتحويله إلى أدوات تنفيذية وعملية تستجيب للتحديات التنموية والاقتصادية التي تواجه الدول، في ظل عالم يشهد أزمات متشابكة تمتد تداعياتها إلى الأمن والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.

البريكس الرئيس السيسي تجمع البريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

المعلم المصري

دام عزك .. رسالة وفاء من معلم مصري للكويت بعد نهاية خدمته

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

عداد الكهرباء

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

ترشيحاتنا

امن دمياط ..

مدير أمن دمياط يتفقد مصابي حادث تصادم على طريق المنصورة الزراعي

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التشجير بالسيدة نفيسة وشرق مدينة نصر

تموين بني سويف

خلال أسبوع.. تحرير 500 محضر لمخالفات تموينية وبيئية وصحية في بني سويف

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد