أخبار التوك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. الرئيس السيسي يشارك في القمة الثامنة عشرة لـ البريكس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تسيطر على طقس اليوم

تشهد البلاد اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، أجواءً حارة ورطبة على أغلب الأنحاء، رغم اقتراب انتهاء فصل الصيف رسميًا، والمقرر أن ينتهي يوم 23 سبتمبر الجاري، وسط استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم السبت

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد.

أسعار الذهب اليوم السبت 12 سبتمبر 2026.. عيار 21 يسجل 6320 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، السبت 12 سبتمبر 2026، عند مستويات مرتفعة، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين في السوق المحلية لتحركات المعدن النفيس عالميًا، وذلك بعد موجة الصعود التي شهدتها أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع.

وتحظى أسعار الذهب باهتمام واسع من جانب المواطنين والمستثمرين، خاصة مع استمرار تحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وتأثر الأسعار المحلية بعدد من العوامل، من بينها سعر صرف الدولار وحركة العرض والطلب.

لبنان: انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والنازحين والإعمار ثوابت وطنية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضح إعلام لبناني، أن الرئيس عون يزور مدينة النبطية جنوبي البلاد برفقة قادة الأجهزة الأمنية.

وأكد الرئيس اللبناني أنه لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي

وأضاف: انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والنازحين والإعمار ثوابت وطنية.

اعرف الدولار بكام.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 12 سبتمبر

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع متابعة حركة الأسواق المحلية والعالمية، وما تشهده أسعار العملات والذهب من تغيرات وفقًا لمستويات العرض والطلب وحركة الأسواق.

وجاءت أسعار صرف العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي

49.76 جنيه للبيع

49.86 جنيه للشراء

اليورو

57.47 جنيه للبيع

57.59 جنيه للشراء

الجنيه الإسترليني

67.06 جنيه للبيع

67.21 جنيه للشراء

الريال السعودي

13.24 جنيه للبيع

13.27 جنيه للشراء



لقطات من وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد قمة البريكس الـ18

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس، بالعاصمة الهندية نيودلهي، للمشاركة في أعمال القمة، التي تجمع قادة الدول الأعضاء لبحث عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



الرئيس السيسي: البريكس قادر على الاضطلاع بدور أكبر في مواجهة التحديات الراهنة



شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع البريكس، المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، حيث ألقى كلمة مصر خلال الجلسة المغلقة لرؤساء وفود الدول الأعضاء، والتي جاءت تحت عنوان «الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز العمل متعدد الأطراف».

وأكد الرئيس السيسي، أن اجتماع قادة دول البريكس يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز العمل المشترك، وتحويله إلى أدوات تنفيذية وعملية تستجيب للتحديات التنموية والاقتصادية التي تواجه الدول، في ظل عالم يشهد أزمات متشابكة تمتد تداعياتها إلى الأمن والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.