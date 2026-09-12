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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفن والتراث والإبداع الطلابي يثري فعاليات اليوم الثالث لـ«القاهرة 2026»

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

«شارع الفن» وورش الحرف اليدوية ومعرض إبداعات طلاب جامعة عين شمس تتصدر الفعاليات المصاحبة بمقر إقامة الوفود

تواصلت الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، بالتوازي مع المنافسات الرياضية، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، حيث شهد اليوم الثالث بمقر إقامة الوفود بجامعة عين شمس مجموعة متنوعة من الأنشطة التي جمعت بين الفنون والموسيقى والحرف التراثية والإبداع الطلابي، وأتاحت للوفود المشاركة التعرف على جانب من ملامح الثقافة والفنون المصرية في أجواء تفاعلية.

وشاركت أكاديمية الفنون ضمن فعاليات «شارع الفن»، من خلال تقديم مجموعة من الفقرات الفنية التي عكست تنوع الفنون والموسيقى المصرية، شملت الغناء الأوبرالي، والتخت الشرقي، والاستعراضات الفلكلورية، وسط تفاعل من الوفود والطلاب المشاركين، بما أضفى أجواء فنية على مقر إقامة الوفود.

كما شاركت وزارة الثقافة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تنظيم عدد من ورش الحرف اليدوية والتراثية، تضمنت ورشًا للخيامية والحصير والسجاد والمنسوجات، إلى جانب مجموعة من الأعمال اليدوية، بما أتاح للطلاب والوفود التعرف عن قرب على جانب من الحرف التراثية المصرية ومشاهدة مراحل تنفيذ نماذج منها.

وفي إطار دعم المواهب الطلابية وإبراز إبداعات شباب الجامعات المصرية، شاركت جامعة عين شمس من خلال معرض للوحات والأعمال الفنية التي قدمها طلاب كلية التربية النوعية، ليشكل المعرض مساحة لعرض إبداعات الطلاب أمام الوفود المشاركة، والتعريف بما يمتلكه شباب الجامعات المصرية من مواهب وقدرات فنية.

وأكد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة لـ«القاهرة 2026» تعكس حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تقديم تجربة متكاملة لشباب الجامعات الإفريقية، تجمع بين المنافسات الرياضية والفنون والثقافة والتراث، وتوفر مساحات للتفاعل والتعارف، بما يعزز التواصل بين شباب القارة ويتيح للوفود التعرف على جوانب من الثقافة والفنون المصرية، ويجعل من «القاهرة 2026» تجربة متكاملة تحمل ذكريات مميزة عن مصر وشبابها.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن البرنامج الثقافي والفني والترفيهي المصاحب لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، في إطار شعار الدورة «شعلة واحدة.. قارة واحدة».

وزارة التعليم العالي التعليم العالي جامعة عين شمس

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