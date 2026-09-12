مختار غباشي: إيران هي الطرف الذي يقود مسار الصراع مع أمريكا

قال الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، إنه لا ينبغي التعويل كثيرًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مسار الحرب مع إيران، مشيرًا إلى أن العديد من التقارير والإحصاءات الإعلامية تحدثت سابقًا عن قدرة الولايات المتحدة على فتح مضيق هرمز، وهزيمة إيران عسكريًا وإنهاء الحرب، فضلًا عن تدمير أسطولها البحري بالكامل.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية هاجر جلال ببرنامج «منتصف النهار» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التطورات الميدانية أظهرت تعقيدات مختلفة، مستشهدًا بأسر إيران غواصة أمريكية حديثة دخلت الخدمة مؤخرًا في البحرية الأمريكية.

إنهاء المواجهة والتوصل لتسوية

وأوضح غباشي أن تصريحات ترامب بشأن إمكانية انتهاء الحرب لا يمكن تفسيرها بوضوح إلا إذا كانت واشنطن مستعدة للاستجابة للشروط الإيرانية، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الباب أمام إنهاء المواجهة والتوصل إلى تسوية.

التأثير الأكبر في مسار الصراع

وأشار إلى أن السيناريو المقابل، والمتمثل في خضوع إيران بالكامل للشروط الأمريكية، يبدو أكثر صعوبة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن تقديره للمشهد يشير إلى أن طهران أصبحت صاحبة التأثير الأكبر في مسار الصراع، وأنها الطرف الذي يقود تطوراته خلال المرحلة الحالية.