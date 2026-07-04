بيان رسمي من السنغال بشأن أزمة المنتخب في كأس العالم

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في بيان رسمي، رفضه تماما لكل ما نسب لمسئوليه بشأن التصرفات المسيئة خلال المشاركة في كأس العالم.

ورد الاتحاد السنغالي لكرة القدم رسميًا على الاتهامات الأخيرة في بيان جاء كالتالي:

◉ أكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن التقارير الإعلامية التي انتشرت عقب مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026 تتضمن ادعاءات كاذبة وتشهيرية، هدفها الإساءة إلى سمعته ومؤسساته.

◉ ونفى الاتحاد بشكل قاطع المزاعم المتعلقة بسوء التسيير أو التصرفات المنسوبة لمسئوليه، واعتبرها لا أساس لها من الصحة.

◉ وأعلن الاتحاد أنه تقدم، يوم 3 يوليو 2026، بشكوى جنائية رسمية أمام النيابة العامة في داكار ضد الجهات المسئولة عن نشر تلك المعلومات.

◉ وتشمل الشكوى تهمتي:

التشهير.

نشر أخبار كاذبة.

◉ كما أوضح أنه سلّم جميع الأدلة اللازمة للسلطات المختصة، مطالبًا بفتح تحقيق شامل لتحديد هوية المسئولين عن هذه المنشورات وملاحقتهم قانونيًا.

◉ وشدد الاتحاد على احترامه الكامل لحرية الصحافة وحق الجمهور في المعلومة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العمل الصحفي يجب أن يلتزم بالدقة والتحقق من الوقائع.

◉ واختتم بيانه بالتأكيد على أن أي محاولة لزعزعة استقرار كرة القدم السنغالية لن يتم التسامح معها، مع تجديد ثقته الكاملة في القضاء السنغالي لاستعادة سمعة مسئوليه.