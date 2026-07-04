ناقد رياضي: تأهل مصر لحظة فخر بـ المونديال.. والعميد أدار المباراة بامتياز

أكد الناقد الرياضي مصطفى هلش أن تأهل المنتخب المصري إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026 يمثل لحظة فخر كبيرة لكرة القدم العربية والأفريقية، مشددًا على أن الفراعنة استحقوا العبور عن جدارة بعد المستوى المميز والروح القتالية العالية التي ظهر بها اللاعبون طوال المباراة.

وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب أستراليا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتأهل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن إلى دور الـ 16 ليواجه الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم فى كأس العالم 2026 في تمام السابعة مساء.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن في دور الـ 16 أمام نظيهر منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم فى كأس العالم 2026 في تمام السابعة مساء.

مصطفى هلش: تأهل مصر إلى ثمن نهائي المونديال لحظة فخر.. وحسام حسن أدار المباراة بامتياز.

وقال هلش إن المنتخب المصري فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح في تقديم مباراة كبيرة رغم الغيابات المؤثرة التي ضربت صفوف الفريق، وفي مقدمتها أحمد فتوح، أحد الأعمدة الرئيسية للمنتخب، إلى جانب مهند لاشين، إلا أن لاعبي مصر كانوا على قدر المسؤولية وقدموا واحدة من أبرز مبارياتهم في البطولة.

وأشاد هلش بالإدارة الفنية للمدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أن قراءته للمباراة كانت مميزة، سواء من خلال طريقة اللعب أو توقيت التغييرات، خصوصًا بعد لحظة التعادل التي كان من الممكن أن تؤثر نفسيًا في المنتخب المصري.

وأضاف أن نزول الثنائي حسام عبدالمجيد وهيثم حسن أعاد الاتزان إلى صفوف المنتخب بعد التعادل، وأسهم في استعادة التوازن الفني والبدني للفريق خلال مرحلة مهمة من عمر اللقاء.

وأثنى هلش على أداء هيثم حسن، مؤكدًا أنه قدم مستوى راقيًا ولم ترهبه مشاركته الأولى في كأس العالم، حيث ظهر بثقة كبيرة وتألق بصورة لافتة، وكأنه يخوض مباراة محلية بعيدًا عن ضغوط الأدوار الإقصائية في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.

كما أشاد بأداء حسام عبدالمجيد، الذي نجح في الحد من خطورة الهجمات وإيقاف العديد من الكرات الخطرة، رغم مشاركته في مركز لاعب الوسط المدافع «رقم 6»، مؤكدًا أنه تعامل مع المهمة بانضباط كبير وقدم إضافة واضحة للفريق.

وأشار هلش إلى أن قرار حسام حسن بمنح محمود صابر مسؤولية تنفيذ ركلة الترجيح الأولى كان قرارًا موفقًا، كما أن ترتيب منفذي الركلات جاء بصورة ممتازة وعكس التحضير الجيد والثقة الكبيرة في اللاعبين خلال اللحظات الحاسمة.

واختتم مصطفى هلش تصريحاته بالإشادة بقائد المنتخب المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه ظهر كقائد حقيقي داخل الملعب وفي اللحظات الصعبة، وقاد زملاءه بثقة وخبرة كبيرتين، مضيفًا: «محمد صلاح أسطورة الكرة العربية والأفريقية، وواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم».