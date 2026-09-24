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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد تحديث iOS 27.. طريقة تغيير خلفية المحادثات في رسائل آيفون

تغيير خلفية محادثة iMessage
تغيير خلفية محادثة iMessage
شيماء عبد المنعم

أتاحت شركة آبل مع تحديث iOS 26 إمكانية تغيير خلفيات محادثات تطبيق Messages، بعد سنوات ظلت خلالها جميع محادثات iMessage تظهر بالخلفية التقليدية نفسها. 

وتختلف الميزة في تحديث iOS 27 عن تغيير خلفية الهاتف أو تخصيص شاشة الجهاز، إذ إن خلفية المحادثة تصبح إعدادا مشتركا بين جميع المشاركين في محادثة iMessage، وبمجرد اختيار خلفية، تظهر لجميع أفراد المحادثة، كما يمكن لأي مشارك تغييرها لاحقا.

وأطلقت آبل خلفيات المحادثات ضمن iOS 27 إلى جانب iPadOS 27، مع توفير مجموعة من الخلفيات الجاهزة، تشمل Color وSky وWater وAurora، إلى جانب إمكانية استخدام الصور الشخصية أو إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي من خلال Image Playground.

وتعمل الميزة حصريا داخل محادثات iMessage، ويمكن تخصيص كل محادثة بخلفية مختلفة، ما يوفر وسيلة لتمييز المحادثات عن بعضها بصريا.

متطلبات استخدام خلفيات المحادثات

تتطلب الميزة تشغيل iMessage على أحد نظام آبل الحديث، بما يشمل iOS 27 وiPadOS 27، وتظهر ميزة الخلفيات في المحادثات الفردية والجماعية على حد سواء، لكنها لا تظهر في المحادثات التي تستخدم فقاعات الرسائل الخضراء.

أما إنشاء خلفية باستخدام Image Playground، فيتطلب هاتف iPhone 15 Pro أو أحد طرازات iPhone 16 أو الإصدارات الأحدث، مع تفعيل ميزات Apple Intelligence. 

ويمكن للأجهزة الأقدم التي تدعم iMessage استخدام الصور والخلفيات الجاهزة، لكنها لا تدعم إنشاء الخلفيات بالذكاء الاصطناعي.

كيفية تغيير خلفية محادثة iMessage
 

لتغيير خلفية إحدى المحادثات، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق Messages واختر المحادثة التي تريد تغيير خلفيتها.

2. اضغط على صورة جهة الاتصال أو أيقونة المجموعة أعلى الشاشة.

3. اختر الخلفيات أو Backgrounds.

4. اختر إحدى الخلفيات الجاهزة من قسم الاقتراحات مثل Color أو Sky أو Water أو Aurora.

5. لمعاينة الخلفية، مرر بين الخيارات قبل تطبيقها.

6. اضغط على علامة صح في أعلى الشاشة لتأكيد الاختيار.

7. ستظهر الخلفية الجديدة لجميع المشاركين في المحادثة.

تغيير خلفية محادثة iMessage

خياران لإيقاف الخلفيات


توفر آبل طريقتين مختلفتين للتعامل مع الخلفيات، وهي:

- الأولى هي إزالة الخلفية من المحادثة بالكامل، وذلك من خلال الدخول إلى قائمة جهة الاتصال أو المجموعة، ثم اختيار Backgrounds وبعدها None، ويؤدي ذلك إلى إعادة المحادثة إلى خلفيتها الافتراضية لدى جميع المشاركين.

- أما الطريقة الثانية فتسمح للمستخدم بإخفاء الخلفيات على جهازه فقط، من خلال الانتقال إلى الاعدادات Settings> ثم التطبيقات Apps> ثم Messages وإيقاف خيار Conversation Backgrounds، وفي هذه الحالة تستمر الخلفية في الظهور لدى بقية المشاركين، بينما تختفي فقط من شاشة المستخدم الذي أوقف الميزة.

خلفيات Messages محادثات iMessage تحديث iOS 27 تغيير خلفية محادثة iMessage

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