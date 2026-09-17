احذر هذه الحركة.. ثغرة في iOS 27 توقف هواتف آيفون في ثوانٍ



بعد أيام قليلة من إطلاق نظام iOS 27، اكتشف المستخدمون طريقة لتعطيل هواتفهم مؤقتًا بسلسلة من التمريرات السريعة على الشاشة الرئيسية. وقد انتشرت هذه الطريقة بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من المقالب الطريفة التي يمكن ممارستها على الأصدقاء.

لحسن الحظ، إنها مجرد مشكلة برمجية مؤقتة، ويمكنك الخروج منها بسهولة عن طريق إعادة تشغيل هاتفك بالقوة. إليك الطريقة

النقرات والإيماءات لتفعيل الخلل

لقد وُجدت هذه الأنواع من حالات التعطل المؤقت في إصدارات مختلفة من تحديث iOS سابقًا، وعادةً ما تقوم آبل بإصلاحها في نهاية المطاف.

في بعض الأحيان، كان يتطلب الأمر سلسلة معقدة من النقرات والإيماءات لتفعيل الخلل.

يمكنك بسهولة إدخال الهاتف في حالة تعطل أو تجميد مؤقت عبر تداخل القوائم السريعة باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الشاشة الرئيسية لجهاز الآيفون الخاص بك. اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليسرى لفتح مركز الإشعارات (Notification Center). قبل اكتمال انزلاق القائمة، اسحب سريعاً لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى لفتح مركز التحكم (Control Center). أغلق مركز التحكم فوراً، وستلاحظ مباشرة ما إذا كان النظام قد دخل في حالة خلل (Glitch) أو تجمد عن الاستجابة.

ثغرة في iOS 27 توقف هواتف آيفون في ثوانٍ

إذا واجهت تجمدًا مفاجئًا في شاشة الآيفون حيث تتوقف الأزرار والتطبيقات عن الاستجابة تمامًا، فلا تقلق، فهذه المشكلة مؤقتة وغير ضارة. يمكنك حلها بسهولة وعودة الهاتف لطبيعته عبر إعادة التشغيل الإجباري.

إليك طريقة القيام بذلك بسرعة في أجهزة الآيفون الحديثة:

بمجرد ظهور الشعار، سيفتح الهاتف من جديد ويعود إلى وضعه الطبيعي وتعمل اللمسات بشكل صحيح.

في حال لم يظهر الخلل معك مباشرة، جرب تكرار الخطوات عدة مرات. الخلل يظهر لفترة قصيرة فقط،