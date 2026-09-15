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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسميًا.. نظام iOS 27 متاح الآن.. إليك الطريقة الصحيحة لتحديث الآيفون خطوة بخطوة

ظام iOS 27 متاح الآن
ظام iOS 27 متاح الآن

أطلقت شركة Apple رسميًا تحديثي iOS 27 و iPadOS 27 للهواتف والأجهزة اللوحية المتوافقة حول العالم. 

ويجلب هذا الإصدار حقبة جديدة من الميزات الذكية وتحسينات الأداء، وعلى رأسها ترقية المساعد الصوتي إلى جيل جديد كليًا مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

كيفية تثبيت نظام iOS 27 على جهاز iPhone الخاص بك
 

هل أنت مستعد للتحديث إلى تحديث iOS 27؟ إليك كيفية تثبيت أحدث نظام تشغيل من Apple على جهاز iPhone الخاص بك:

 انتقل إلى الإعدادات
اختر "تحديث البرنامج" واترك هاتفك ينتظر حتى يظهر الإصدار الجديد.
اختر "التحديث الآن" عندما ترى تحديث iOS 27 على شاشتك


كيفية تثبيت نظام التشغيل iOS 27 على جهاز iPad الخاص بك

ستدعم أجهزة iPhone التالية نظام التشغيل iOS 27:


آيفون ديو
آيفون 18 برو؛ آيفون 18 برو ماكس
آيفون 17، آيفون 17 برو، آيفون 17 برو ماكس
آيفون آير
آيفون 16e، آيفون 16، آيفون 16 بلس، آيفون 16 برو، آيفون 16 برو ماكس
آيفون 15، آيفون 15 بلس، آيفون 15 برو، آيفون 15 برو ماكس
آيفون 14، آيفون 14 بلس، آيفون 14 برو، آيفون 14 ماكس
آيفون 13، آيفون 13 ميني، آيفون 13 برو، آيفون 13 برو ماكس
آيفون 12، آيفون 12 ميني، آيفون 12 برو، آيفون 12 برو ماكس
آيفون 11، آيفون 11 برو، آيفون 11 برو ماكس
آيفون إس إي (الجيل الثاني وما بعده)


ستتوفر بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في سيري فقط على أجهزة آيفون الأحدث المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي من آبل. ويشمل ذلك آيفون 15 برو، و15 برو ماكس، والإصدارات الأحدث وستدعم أجهزة iPad التالية نظام التشغيل iPadOS 27:

آيباد برو (الجيل الرابع وما بعده، M1 وما بعده)
آيباد إير (الجيل الرابع وما بعده، M2 وما بعده)
آيباد (الجيل التاسع وما بعده، A16)
آيباد ميني (الجيل السادس، A17 برو)


ستتوفر الميزات التي تتطلب تقنية Apple Intelligence فقط على أجهزة iPad Pro من الجيل الخامس، وiPad Air من الجيل الخامس، وiPad Mini من الجيل السابع أو أحدث.

تحديث iOS 27 الذكاء الاصطناعي أجهزة iPad تقنية Apple Intelligence أجهزة iPad Pro

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