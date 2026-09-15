وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس إدارة طلخا التعليمية

تابع عبد الشافي حسن عبد الشافي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، انتظام العمل والدراسة بعدد من مدارس إدارة طلخا التعليمية، للوقوف على مستوى الانضباط وانتظام العملية التعليمية، ومتابعة مدى جاهزية المدارس لتقديم خدمة تعليمية وتربوية مستقرة لأبنائنا الطلاب وذلك بتوجيه الدكتور خالد قبيصىى، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وكان في استقباله الدكتورة رباب زيدان، مدير عام إدارة طلخا التعليمية، حيث رافقته خلال جولته الميدانية لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على سير العمل داخل المدارس.

وشملت الجولة الميدانية مدارس: طلخا ع بنين الجديدة؛ وأحمد عرابي الابتدائية المشتركة، ومحمد عياد للتعليم الأساسي بكفر الطويلة، ومحمود عياد الإعدادية بكفر الطويلة، والشهيد هشام بركات الرسمية للغات، والشهيد محمد السيد حسين الابتدائية المشتركة.

وتابع وكيل المديرية انتظام الدراسة داخل الفصول، وحرص على الوقوف على مدى التزام الطلاب والمعلمين والعاملين وانتظام اليوم الدراسي، إلى جانب متابعة تنفيذ الأنشطة المدرسية، والتأكد من تهيئة البيئة التعليمية المناسبة التي تساعد الطلاب على الانتظام والمشاركة والاستفادة من العملية التعليمية.

كما حرص على متابعة انتظام الحصص وفق الجداول المدرسية، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدًا أهمية التعامل مع بداية العام الدراسي بروح من الجدية والانضباط، والعمل على رصد أي ملاحظات ميدانية والتعامل معها بصورة فورية بما يضمن حسن سير العملية التعليمية.

وأكد وكيل المديرية أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل أحد المحاور الأساسية لضمان انتظام العمل داخل المدارس، مشددًا على ضرورة تكامل جهود الإدارات المدرسية والمعلمين والعاملين، بما يسهم في توفير مناخ تعليمي آمن ومنضبط وجاذب للطلاب.

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمتابعة انتظام الدراسة ميدانيًا بمختلف الإدارات التعليمية، والوقوف بصورة مباشرة على سير العمل داخل المدارس منذ الأيام الأولى للعام الدراسي الجديد.