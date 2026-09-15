مصرع ممرضة صدمتها سيارة ملاكي بمزلقان الشعبية بالمحلة والأمن يحقق

شهدت منطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، منذ قليل، مصرع ممرضة في العقد الثالث من عمرها، دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة "عايدة. م"، 28 سنة، دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي بمنطقة مزلقات الشعبية بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

جهود أمنية

وتواصل الجهات الأمنية جهودها في تحديد هوية قائد السيارة مرتكب الواقعة لعرضه على جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.