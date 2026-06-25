قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في أحدث عملية اعتقال لأجانب .. البرازيل تحتجز مواطنة إسبانية بتهمة العنصرية
الحكومة: منصة موحدة للتراخيص خلال 12 شهرًا لتسريع الاستثمار ودعم صناعة السيارات
خاص| مصادر تكشف حقيقة استحواذ شركة إسرائيلية على شركة مصرية إنجليزية
نائب رئيس الوزراء: العامل والموظف خط أحمر ولن يتم المساس بحقوقهما
علامات استفهام.. إبراهيم فايق يهاجم فكرة احتفالية الرينبو بمباراة مصر وإيران
225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
دعاء ليلة عاشوراء لقضاء الحاجة.. أوصى به النبي في خير الأيام
البابا تواضروس: 7 صور للمحبة تصنع الخادم الحقيقي
نائب رئيس الوزراء: الحكومة حسمت قناعتها بأفضلية الدعم النقدي.. والتطبيق قيد الدراسة
أتوبيس حضانة.. إصابة 18 شخصًا بينهم 16 طفلًا في حادث تصادم ببرج العرب
بعد رصد حالة إصابة في فرنسا.. الصحة العالمية: لا داعي للذعر من إيبولا
نائب رئيس الوزراء: كل القرارات الاقتصادية قابلة للمراجعة.. والحرب رفعت فاتورة الطاقة إلى 3 مليارات دولار شهريًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث iOS 27 يجلب ترقيات كبيرة لـ Siri ورسائل RCS.. ما الجديد؟

iOS 27
iOS 27
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة آبل، عن مجموعة من التحسينات الجديدة في الإصدار التجريبي الثاني للمطورين من نظام iOS 27، أبرزها تعزيز حضور المساعد الذكي Siri داخل تجربة الكتابة اليومية، إلى جانب تحديثات لرسائل RCS وتطبيق المحفظة Wallet وتطبيق المنزل Home وميزات النسخ الاحتياطي السحابي.

ويرى مراقبون أن هذه التغييرات تعكس توجه آبل نحو دمج قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في الاستخدامات اليومية، تمهيدا للإطلاق الرسمي للنظام المتوقع خلال خريف العام الجاري.

زر جديد لـ الكتابة باستخدام Siri

أصبح الوصول إلى ميزة الكتابة باستخدام Write with Siri، أكثر سهولة في الإصدار التجريبي الجديد، حيث أضافت آبل زرا مخصصا أعلى لوحة المفاتيح داخل تطبيقات مثل الملاحظات والبريد والرسائل.

وفي النسخة التجريبية الأولى، كانت الميزة تظهر فقط بعد تحديد جزء من النص، أما الآن فأصبحت متاحة بشكل مباشر أثناء الكتابة.

وتؤكد آبل أن الميزة تتيح للمستخدمين إنشاء نصوص جديدة بالكامل أو الحصول على اقتراحات لتحسين المحتوى المكتوب، في إطار استراتيجية الشركة لجعل Siri جزءا أساسيا من تجربة الإنتاجية والكتابة عبر أجهزة آيفون وآيباد وماك.

الكتابة باستخدام Siri

تحسينات على رسائل RCS مع أندرويد

وشمل التحديث أيضا تحسينات مهمة في محادثات RCS بين مستخدمي آيفون وأندرويد، وبات بإمكان المستخدمين الرد على رسالة محددة داخل محادثات RCS عبر الضغط المطول عليها، بطريقة مشابهة لما هو متاح في خدمة iMessage.

كما حسنت آبل طريقة عرض التفاعلات والرموز التعبيرية على الصور ومقاطع الفيديو، حيث تظهر التفاعلات مباشرة فوق الوسائط بدلا من تحويلها إلى رسائل نصية منفصلة كما كان يحدث في بعض الإصدارات السابقة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التحسينات في تسهيل التواصل بين فرق العمل التي تستخدم أجهزة متنوعة وأنظمة تشغيل مختلفة.

رسائل RCS

تحديثات للمحفظة والنسخ الاحتياطي

وتضمنت النسخة التجريبية إشارات إلى ميزة جديدة قيد التطوير داخل تطبيق المحفظة Wallet تحمل اسم Insights، والتي ستتيح للمستخدمين مستقبلا ربط حساباتهم المالية وعرض معلومات مثل أنماط الإنفاق والمعاملات المتكررة وأرصدة الحسابات في مكان واحد.

كما رصدت أكواد برمجية تشير إلى تنبيه جديد خاص بخدمات النسخ الاحتياطي عبر iCloud، يظهر للمستخدمين إشعارا عند وجود مشكلات في خوادم آبل قد تؤثر على عمليات النسخ الاحتياطي أو استعادة البيانات.

Insights

إصلاحات لتطبيق Home وأجهزة Apple TV

وأدخلت آبل أيضا تحسينات على تطبيق Home، بما يسمح بتحديث نظام تشغيل أجهزة Apple TV عن بعد.

كما عالجت النسخة الجديدة مشكلة تسببت في توقف بعض ملحقات HomeKit، عن الاستجابة بعد تثبيت الإصدارات التجريبية السابقة من iOS 27 وtvOS 27.

اختبارات قبل الإطلاق الرسمي

ولا يزال iOS 27 في مرحلة الاختبار المخصصة للمطورين، لذلك تنصح أبل الشركات والمؤسسات بعدم نشره على نطاق واسع داخل بيئات العمل حتى صدور النسخة النهائية.

ومن المتوقع إطلاق النسخة التجريبية العامة خلال يوليو المقبل، على أن يصل الإصدار النهائي في سبتمبر.

iOS 27 رسائل RCS آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

المعاشات

التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها

تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع بداية التعاملات

الذهب نزل تاني.. خسارة أكتر من 500 جنيه مع بداية التعاملات

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

تنفيذي أسوان يوافق على تحديث أسعار خدمات رفع مخلفات المنشآت التجارية والسياحية

اوائل الشهادة الإعدادية

قصص نجاح رجال المستقبل.. أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان يسطرون أسماءهم بأحرف من نور

ارشيفيه

إصابة 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم توكتوك ودراجة نارية بالدقهلية

بالصور

موديل ‏2026‏.. أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك في مصر

أرخص 5 سيارات صينية
أرخص 5 سيارات صينية
أرخص 5 سيارات صينية

رسميا.. انطلاق رينو ميجان الكهربائية 2027 الـ فيس ليفت

ميجان E-Tech
ميجان E-Tech
ميجان E-Tech

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

ليست كما تبدو.. 6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد