تحديث iOS 27 يجلب ترقيات كبيرة لـ Siri ورسائل RCS.. ما الجديد؟

كشفت شركة آبل، عن مجموعة من التحسينات الجديدة في الإصدار التجريبي الثاني للمطورين من نظام iOS 27، أبرزها تعزيز حضور المساعد الذكي Siri داخل تجربة الكتابة اليومية، إلى جانب تحديثات لرسائل RCS وتطبيق المحفظة Wallet وتطبيق المنزل Home وميزات النسخ الاحتياطي السحابي.

ويرى مراقبون أن هذه التغييرات تعكس توجه آبل نحو دمج قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في الاستخدامات اليومية، تمهيدا للإطلاق الرسمي للنظام المتوقع خلال خريف العام الجاري.

زر جديد لـ الكتابة باستخدام Siri

أصبح الوصول إلى ميزة الكتابة باستخدام Write with Siri، أكثر سهولة في الإصدار التجريبي الجديد، حيث أضافت آبل زرا مخصصا أعلى لوحة المفاتيح داخل تطبيقات مثل الملاحظات والبريد والرسائل.

وفي النسخة التجريبية الأولى، كانت الميزة تظهر فقط بعد تحديد جزء من النص، أما الآن فأصبحت متاحة بشكل مباشر أثناء الكتابة.

وتؤكد آبل أن الميزة تتيح للمستخدمين إنشاء نصوص جديدة بالكامل أو الحصول على اقتراحات لتحسين المحتوى المكتوب، في إطار استراتيجية الشركة لجعل Siri جزءا أساسيا من تجربة الإنتاجية والكتابة عبر أجهزة آيفون وآيباد وماك.

الكتابة باستخدام Siri

تحسينات على رسائل RCS مع أندرويد

وشمل التحديث أيضا تحسينات مهمة في محادثات RCS بين مستخدمي آيفون وأندرويد، وبات بإمكان المستخدمين الرد على رسالة محددة داخل محادثات RCS عبر الضغط المطول عليها، بطريقة مشابهة لما هو متاح في خدمة iMessage.

كما حسنت آبل طريقة عرض التفاعلات والرموز التعبيرية على الصور ومقاطع الفيديو، حيث تظهر التفاعلات مباشرة فوق الوسائط بدلا من تحويلها إلى رسائل نصية منفصلة كما كان يحدث في بعض الإصدارات السابقة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التحسينات في تسهيل التواصل بين فرق العمل التي تستخدم أجهزة متنوعة وأنظمة تشغيل مختلفة.

رسائل RCS

تحديثات للمحفظة والنسخ الاحتياطي

وتضمنت النسخة التجريبية إشارات إلى ميزة جديدة قيد التطوير داخل تطبيق المحفظة Wallet تحمل اسم Insights، والتي ستتيح للمستخدمين مستقبلا ربط حساباتهم المالية وعرض معلومات مثل أنماط الإنفاق والمعاملات المتكررة وأرصدة الحسابات في مكان واحد.

كما رصدت أكواد برمجية تشير إلى تنبيه جديد خاص بخدمات النسخ الاحتياطي عبر iCloud، يظهر للمستخدمين إشعارا عند وجود مشكلات في خوادم آبل قد تؤثر على عمليات النسخ الاحتياطي أو استعادة البيانات.

Insights

إصلاحات لتطبيق Home وأجهزة Apple TV

وأدخلت آبل أيضا تحسينات على تطبيق Home، بما يسمح بتحديث نظام تشغيل أجهزة Apple TV عن بعد.

كما عالجت النسخة الجديدة مشكلة تسببت في توقف بعض ملحقات HomeKit، عن الاستجابة بعد تثبيت الإصدارات التجريبية السابقة من iOS 27 وtvOS 27.

اختبارات قبل الإطلاق الرسمي

ولا يزال iOS 27 في مرحلة الاختبار المخصصة للمطورين، لذلك تنصح أبل الشركات والمؤسسات بعدم نشره على نطاق واسع داخل بيئات العمل حتى صدور النسخة النهائية.

ومن المتوقع إطلاق النسخة التجريبية العامة خلال يوليو المقبل، على أن يصل الإصدار النهائي في سبتمبر.