10 ملايين جهاز دفعة واحدة.. آبل تراهن بقوة على “آيفون ألترا” القادم

كشف تقرير جديد أن شركة آبل، تخطط لتصنيع وبيع نحو 10 ملايين وحدة من هاتفها القابل للطي المرتقب iPhone Ultra، في زيادة ملحوظة عن التقديرات السابقة التي تراوحت بين 7 و8 ملايين وحدة.

وبحسب وكالة Nikkei Asia، فقد رفعت آبل أهداف الإنتاج لمورديها، مطالبة بالاستعداد لتصنيع حوالي 10 ملايين هاتف قابل للطي خلال العام الحالي، في خطوة تعكس ثقة متزايدة بالطلب المتوقع على الجهاز الجديد.

إنتاج ضخم لبقية هواتف iPhone 18

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يشمل الإنتاج أيضا نحو 70 مليون وحدة من هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، ما يرفع إجمالي شحنات الهواتف الجديدة في النصف الثاني من عام 2026 إلى نحو 80 مليون وحدة.

كما أشار التقرير إلى أن إجمالي الطلبات السنوية قد يصل إلى حوالي 220 مليون وحدة، في حين تتوقع شركة IDC أن تقترب شحنات آبل من 240 مليون جهاز آيفون خلال عام 2026.

وأضافت المصادر أن آبل أبلغت بعض الموردين بإمكانية وصول الطلبات إلى 85 مليون وحدة جديدة خلال النصف الثاني من العام، مع توجيهات بتأمين مكونات أساسية مستخدمة في سلسلة iPhone 17 لدعم إنتاج سلسلة iPhone 18 المقبلة، في ظل استمرار ضغوط نقص الإمدادات.

iPhone Ultra

تسعير مرتفع للهاتف القابل للطي

أما بالنسبة لهاتف آيفون القابل للطي الأول من آبل، فمن المتوقع أن يأتي بسعر مرتفع، حيث تشير تقديرات IDC إلى أن متوسط سعر iPhone Ultra قد يبلغ حوالي 2500 دولار، مع نسخ تخزينية قد تصل إلى 3000 دولار.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max إلى جانب iPhone Ultra القابل للطي في شهر سبتمبر، مع احتمال طرح الهاتف القابل للطي بعد طرازات Pro، لكنه سيصل خلال العام نفسه.

وفي سياق متصل، يتوقع أن تؤجل آبل استبدال هاتف iPhone 17 بالإصدار الجديد حتى ربيع العام التالي، ما يمدد دورة حياته في السوق إلى نحو 18 شهرا بدلا من 12 شهرا المعتادة، كما يتوقع تحديث هاتف iPhone Air في ربيع 2026 بإصدار جديد.