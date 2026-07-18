إيران .. سُماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك وجزيرة قشم

أعلن التلفزيون الإيراني تنفيذ القوات الأمريكية غارات في على ميناء بندر عباس وقشم وسيريك حيث سُمع دوي انفجارين في بندر عباس وانفجارات في سيريك وجزيرة قشم جنوبي البلاد.



فيما أكد مجلس محافظة هرمزغان أن الاعتداءات الأمريكية في الساعات الأخيرة طالت 3 جسور أخرى

وذكر مجلس محافظة هرمزغان في بيان له : نفق الشهيد ميرزائي في بندر عباس أُغلق في كلا الاتجاهين نتيجة الهجمات التي شنها العدو.

وتابع مجلس محافظة هرمزغان: جسر نهر "شور" على الطريق الرابط بين بندر عباس وسيرجان تعرض أيضاً لهجوم جوي أمريكي.

وأشار مجلس محافظة هرمزغان إلى تعرض أحد الجسور القريبة من مدينة ميناب لهجوم آخر.