آبل تطلق النسخ التجريبية من نظام iOS 27 بميزات ذكاء اصطناعي جديدة

أطلقت شركة آبل (Apple) رسمياً الإصدار التجريبي العام الأول (Public Beta 1) لنظام التشغيل المرتقب "iOS 27" المخصص لهواتف آيفون، بالتزامن مع طرح النسخ التجريبية العامة للأنظمة التشغيلية الأخرى للأجهزة اللوحية وحواسيب ماك وساعاتها الذكية، لإتاحة الفرصة للمستخدمين لاختبار الميزات الجديدة قبل الإصدار المستقر في سبتمبر المقبل.

تفاصيل إطلاق المساعد الذكي "Siri AI" المدعوم من جوجل

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية الرسمية، يأتي تحديث iOS 27 كأكبر ترقية لشركة آبل في مجال التقنيات الحيوية والذكاء الاصطناعي، حيث أعادت الشركة صياغة مساعدها الصوتي بالكامل ليصبح اسمه الرسمي "Siri AI"، معلنةً أنه مدعوم الآن بنماذج الذكاء الاصطناعي "Gemini" المطورة من قِبل شركة جوجل لمساعدة المستخدمين على إدارة شؤونهم اليومية وتوفير محادثات بشرية طبيعية ومستمرة.

وحصل المساعد الصوتي على تطبيق مستقل بالكامل لأول مرة على الإطلاق يتيح الاحتفاظ بسجل كامل للمحادثات ومزامنتها عبر خدمات iCloud للوصول إليها عبر منصات آبل المختلفة مثل آيباد وماك، بالإضافة إلى دعم ميزة "Siri Mode" الجديدة في تطبيق الكاميرا، والتي تتيح للمستخدمين توجيه الكاميرا نحو المأكولات أو الفواتير والطلب من سيري تحليلها، وحساب النسبة والمصاريف وتقسيمها عبر خدمة الدفع Apple Cash.

تحسينات بصرية وقفزة عتادية في كفاءة التشغيل

وكشفت المراجعات التقنية المرافقة لإطلاق النسخة التجريبية العامة عن جلب نظام iOS 27 للغة التصميم الجديدة "Liquid Glass" والتي تتيح تخصيصات بصرية أوسع للمستخدمين تتضمن شريط تمرير للتحكم في مدى شفافية النوافذ ومظهرها. كما أضافت آبل تحسينات عتادية هامة للمحافظة على أداء الهواتف القديمة عبر أداة تنظيم وحدة المعالجة المركزية "CPU Scheduler" التي تجعل النظام أكثر استجابة وسرعة.

وقدم التحديث الجديد سرعة هائلة في تشغيل النظام، حيث أعلنت آبل أن تشغيل التطبيقات أصبح أسرع بنسبة 30%، بينما يظهر التقاط الصور الفوري بعد التصوير مباشرة أسرع بنسبة 70%، وحصلت ميزة نقل الملفات اللاسلكية AirDrop على زيادة في السرعة والتدفق بنسبة تصل إلى 80%، بجانب فصل إعدادات مستوى صوت المنبه عن الصوت العام للنظام لأول مرة.

طريقة الاشتراك والموديلات المتوافقة مع التحديث

وأوضحت الشركة أن النسخة التجريبية الجديدة متوافقة مع إصدارات iPhone 11 والإصدارات الأحدث، ولكن ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة "Apple Intelligence" و"Siri AI" ستظل حصرية فقط لمستخدمي هواتف iPhone 15 Pro والموديلات الأحدث التي تليها، مع تأكيد عدم توفر ميزات الذكاء الاصطناعي حالياً في دول الاتحاد الأوروبي.

وللحصول على التحديث، يمكن للمستخدمين التسجيل في برنامج آبل التجريبي عبر زيارة الموقع الرسمي beta.apple.com وتسجيل الدخول بحساب آبل الخاص بهم، ثم الانتقال إلى إعدادات الهاتف العامة واختيار قسم تحديثات البرامج لتنزيل النسخة العامة وتثبيتها، مع ضرورة أخذ نسخة احتياطية كاملة للملفات تجنباً للمشاكل البرمجية أو استهلاك طاقة البطارية المتوقع في هذه النسخ غير النهائية.