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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد انتظار دام نحو عامين.. الصين تسمح بتشغيل Apple Intelligence على آيفون

Apple Intelligence
Apple Intelligence
شيماء عبد المنعم

اجتازت خدمة آبل Apple Intelligence أخيرا العقبة التنظيمية الأكبر في الصين، بعدما حصلت على موافقة إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية CAC، ما يمهد الطريق لإطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي على هواتف آيفون داخل السوق الصينية لأول مرة.

وبحسب التقرير، لم يتبق سوى إعلان آبل والجهات التنظيمية عن الموعد الرسمي لإتاحة الخدمة للمستخدمين.

شراكة مع علي بابا وبايدو

ستعتمد آبل في تشغيل Apple Intelligence داخل الصين على تقنيات شركتين محليتين رائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي، هما علي بابا وبايدو، وذلك امتثالا للمتطلبات التنظيمية الصينية.

وأكدت شركة “علي بابا” أن نموذجها Qwen سيدمج ضمن مزايا Apple Intelligence على أنظمة iOS وiPadOS وmacOS وvisionOS للمستخدمين في الصين، حيث سيتولى فهم النصوص والصور وإنشاء المحتوى مباشرة داخل أنظمة آبل.

من جهتها، أعلنت بايدو أيضا تعاونها مع آبل لتطوير مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمستخدمين الصينيين، إلا أن الشركة لم تكشف حتى الآن كيفية توزيع المهام بين نموذج Qwen ونماذج بايدو.

Apple Intelligence

الموافقة تشمل آيفون فقط

ورغم أهمية الموافقة، فإنها تقتصر حاليا على هواتف آيفون فقط، ما يعني أن أجهزة آيباد وماك ونظارة Vision Pro لن تحصل على الخدمة في الصين في الوقت الحالي، بانتظار موافقات تنظيمية إضافية.

تأخر استمر منذ 2024

كانت آبل قد كشفت عن Apple Intelligence خلال مؤتمر المطورين في يونيو 2024، إلا أن القيود التنظيمية في الصين حالت دون إطلاق الخدمة هناك، في وقت أصبحت فيه المزايا متاحة لمستخدمي آيفون في العديد من الأسواق العالمية.

ووفقا لوثائق الدعم الخاصة بآبل، فإن الأجهزة المتوافقة المباعة في الصين ستكون قادرة على تفعيل الخدمة بمجرد إطلاقها رسميا.

منافسة متزايدة في السوق الصينية

أدى غياب Apple Intelligence عن الصين طوال هذه الفترة إلى تراجع القدرة التنافسية لـ آبل أمام شركات محلية مثل هواوي وشاومي، اللتين دمجتا بالفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في هواتفهما وأجهزتهما.

ورغم أن آبل وعلي بابا قدمتا مزايا الخدمة للمراجعة التنظيمية مطلع عام 2025، فإن عملية الموافقة تأخرت بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة، قبل أن تحصل الخدمة أخيرا على الضوء الأخضر لإطلاقها على هواتف آيفون.

الصين Apple Intelligence آيفون

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