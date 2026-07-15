آبل تطلق رسمياً النسخ التجريبية العامة لأنظمة iOS 27 وmacOS 27 للمستخدمين

أتاحت شركة آبل (Apple) اليوم النسخ التجريبية العامة الأولى لمجموعة من أنظمتها التشغيلية الجديدة لعام 2026، وعلى رأسها نظاما التشغيل "iOS 27" لهواتف آيفون و"macOS 27" لأجهزة حواسيب ماك، إلى جانب أنظمة الأجهزة اللوحية والساعات الذكية، وذلك بعد أسابيع من إطلاقها حصرياً للمطورين عقب مؤتمرها السنوي.

إتاحة أنظمة التشغيل الجديدة لجمهور المستخدمين

وبحسب ما نشره موقع "إنجادجيت" (Engadget) التقني، بدأت آبل اليوم في توفير النسخ التجريبية العامة (Public Betas) لكل من نظام تشغيل الهواتف الذكية iOS 27، ونظام الأجهزة اللوحية iPadOS 27، ونظام التشغيل المخصص لحواسيبها المكتبية والمحمولة macOS 27، بالإضافة إلى نظامي watchOS 14 لساعاتها الذكية وtvOS 20 لأجهزة التلفاز الذكية الخاصة بها.

وذكر الموقع في تقريره أن هذه الخطوة تمنح المستخدمين العاديين، الذين يرغبون في تجربة الميزات والواجهات الجديدة قبل موعد الإطلاق الرسمي والمستقر والمقرر في وقت لاحق من الخريف المقبل، فرصة تثبيت البرمجيات الحديثة واختبار استجابتها العتادية على أجهزتهم الشخصية المتوافقة.

أبرز ترقيات ميزات الذكاء الاصطناعي Siri AI

وأوضح التقرير أن النسخة التجريبية العامة من نظام iOS 27 تأتي محملة بالجيل الجديد من ميزات المساعد الصوتي "سيري" (Siri AI) المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ونماذج جوجل "جيميناي" (Gemini) لتوفير تجربة محادثة طبيعية وأقرب للتفاعل البشري، فضلاً عن قدرة النظام الجديد على إدارة الملفات بذكاء وصياغة النصوص وتلخيص رسائل البريد الإلكتروني.

وحصل المساعد الذكي أيضاً على ترقية بصرية ملحوظة؛ حيث يتوهج إطار الشاشة بالكامل عند استدعاء Siri AI، مع إتاحة شريط تخصيص جديد كلياً تحت لغة التصميم السائلة "Liquid Glass" للتحكم التام في درجات الشفافية وسمك النوافذ ومظهر الاختصارات ومستوى صوت المنبه المنفصل تماماً عن بقية إعدادات الصوت العامة للنظام.

خطوات تثبيت الإصدارات التجريبية للأجهزة

ونقل الموقع عن خبراء ومطوري آبل تحذيرات مشددة بشأن تثبيت هذه النسخ التجريبية على الأجهزة الأساسية للمستخدمين؛ نظراً لأنها قد تحتوي على أخطاء برمجية (Bugs) وثغرات قد تؤدي إلى تراجع سرعة الأداء أو الاستهلاك السريع للبطارية أو توقف بعض التطبيقات الحيوية عن العمل بشكل مفاجئ.

ونصحت آبل الراغبين في تثبيت الأنظمة الجديدة بضرورة إجراء عملية نسخ احتياطي (Backup) كاملة لبياناتهم وملفاتهم الهامّة عبر خدمة iCloud أو الحاسب الشخصي قبل البدء في التثبيت، والتوجه بعد ذلك للموقع الرسمي المخصص beta.apple.com لتسجيل حساباتهم وتفعيل خيار استقبال التحديثات التجريبية العامة من داخل قائمة تحديث البرمجيات في إعدادات الأجهزة بشكل مباشر.