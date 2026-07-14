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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حكايات صادمة في حادث فتاة الزواج القسري ببسيون

فتاة الزواج القسري بالغربية
فتاة الزواج القسري بالغربية
الغربية أحمد علي

شهد مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ اتهام فتاة تدعي "ندى. ا" 21 سنة والدها وشقيقتها بالضغط عليها سعيا بالزواج القسري إلي أشخاص خليجيين عرب من حاملي الجنسيات السعودية وغيرها مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين "100 الف جنيه إلي 600 الف جنيه ".

حكايات صادمة 


وافادت مصادر مقربة من أسرة الفتاة أن هناك كافيه شهير يقع بأحد الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة يحوي سماسرة أبرزهما "سعد .ا" والسيدة تدعي " نعيمة " للاتفاق حول ترشيح فتيات للزواج من جنسيات عربية مقابل الحصول على أموال .

اول رد من شقيقة الفتاة صاحبة الفيديو 


من ناحية أخري انتقدت شقيقة الفتاة ندى ما قالته شقيقته حيث قالت لصدى البلد: "أختنا كثيرة الاعتداء على والدها بالسب والقذف لاعتراضها على الزواج فضلا عن ارتباطها في علاقة عاطفية غير مشروعة بشاب آخر " .
واضافت شقيقة الفتاة صاحبة الفيديو بقولها "احنا تلات بنات وهي الصغيرة ورافصة تنصاع للأسرة بسبب سلوكها الغير سوي وابونا مسئول عن زاوية مسجد في مدينة بسيون ويخاف الله فينا حقيقة" .

تحرك من جهات التحقيق 

وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة بفتح تحقيق عاجل مع فتاة الزواج القسري عقب اتهام أفراد اسرتها بمحاولة بيعها بمقابل مادي 600 الف جنيه للزواج بأحد الخليجيين والعرب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كما وجهت النيابة العامة بقرار حجز الفتاة ووالدها علي ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال شهود عيان من جيرانها وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط محل إقامتها للوقوف علي صحة أقوالها خلال الفيديو المتداول من عدمه .
 

اخذ أقوال الأب والفتاة 


وكانت جهات التحقيق استمعت إلي أقوال الأب والفتاة للتأكد من وجود سمسار متخصص في تزويج الفتيات إلي الخليجيين من العرب من عدمه .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط فتاة وأبوها بتهمه الزواج القسري مقابل 600 الف جنيه للخليجيين من العرب وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرم أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا رصد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فيديو متداول للفتاة عشرينية تتهم والدها لمحاوله بيعها وتزويجها إلي خليجين من العرب بنطاق دائرة مركز بسيون .

ضبط الاب والفتاة 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون برئاسة الرائد محمد الشباسي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الفتاة والوالدها مقيمين بنطاق دائرة مركز بسيون .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية زواج المسيار القسري فتاة بسيون الغربية

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