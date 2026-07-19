سفير أوزبكستان بالقاهرة: سمرقند تستضيف المنتدى الدولي الأول للمدن الشقيقة الجمعة المقبل

قال سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف إن مدينة سمرقند ستستضيف المنتدى الدولي الأول للمدن الشقيقة يومي 24 و25 يوليو الجاري بهدف توسيع نطاق التعاون الدولي لأوزبكستان، وتعزيز الشراكات بين المدن، ودعم الدبلوماسية العامة، مشيرا إلى أن المنتدى الدولي للمدن الشقيقة سيوفر فرصة قيّمة لتعزيز الشراكات الدولية، وتبادل أفضل الممارسات، وتنمية التعاون طويل الأمد.

وأضاف السفير - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الأحد - أن برنامج هذا المنتدى، الذي يعد منصة دولية للحوار، سيتضمن مؤتمرا دوليا علميا وعمليا مُخصّصا لتطوير التعاون بين مدن أوزبكستان والدول الأجنبية وعقد جلسات نقاش وحوارات مستديرة تُغطي طيفًا واسعًا من القطاعات، فضلا عن التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة بين المدن الشقيقة.

وأوضح أن المنتدى سيشمل تنظيم معارض تُسلّط الضوء على الإمكانات الاستثمارية والسياحية والثقافية لمناطق أوزبكستان بالإضافة إلى عروض تقديمية تُركّز على تعزيز الدبلوماسية العامة والتعاون الإقليمي و جولات سياحية مُرشدة في معالم سمرقند التاريخية والثقافية بجانب فعاليات ثقافية وتعليميةبمشاركة الوفود الأجنبية.