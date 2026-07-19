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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تقرر رفع أسعار اشتراكات الخدمة السحابية iCloud في عدة دول

آبل
آبل
احمد الشريف

رفعت شركة آبل (Apple) أسعار باقات اشتراك خدمتها للتخزين السحابي "آي كلاود" (iCloud) بشكل رسمي في عدة دول ومناطق حول العالم، لمواجهة التغيرات الاقتصادية المتلاحقة وتقلبات أسعار صرف العملات المحلية أمام الدولار الأمريكي.

تفاصيل الزيادة السعرية الجديدة في الأسواق العالمية 

وبحسب ما ذكره موقع "9تو5 ماك" (9to5Mac) التقني المتخصص في رصد أخبار آبل، بدأت الشركة الأمريكية في إرسال رسائل بريد إلكتروني رسمية للمشتركين في الدول المتأثرة لإبلاغهم بالتعريفة السعرية المحدثة. 

وذكر الموقع في تقريره أن خطط التعديل طالت السعات التخزينية المختلفة للخدمة المدفوعة، والتي تشمل سعات 50 جيجابايت، و200 جيجابايت، و2 تيرابايت، بالإضافة إلى السعات الكبيرة المتمثلة في 6 تيرابايت و12 تيرابايت.

وشملت قائمة الدول المتأثرة بالزيادة الفورية كلاً من المملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، وكولومبيا، وبيرو، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تركيا التي شهدت القفزة السعرية الأعلى نتيجة معدلات التضخم المحلي. 

وأوضح التقرير أن متوسط نسب الزيادة في تلك الأسواق تراوح بين 10% و25%، وجرى تطبيقها فوراً على دورات التجديد الشهرية والسنوية المقبلة لحسابات المستخدمين.

تأثير التعديل السعري على باقات المجموعات المدمجة 

وأوضحت البيانات الرسمية المحدثة عبر وثائق الدعم الفني لشركة آبل أن باقات الاشتراك التراكمي المدمج "آبل ون" (Apple One) نالت نصيبها من الزيادة السعرية في نفس الأسواق؛ نظراً لاعتماد الباقات الشاملة على سعات التخزين السحابي iCloud بشكل أساسي إلى جانب خدمات الموسيقى والألعاب وبث الفيديو التابع للشركة.

ولم تقم آبل برفع الأسعار في سوقها المحلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو أسواق الاتحاد الأوروبي التي تتعامل باليورو حتى الآن، حيث أبقت على السعر التقليدي لباقة 50 جيجابايت عند 0.99 دولار شهرياً، وباقة 200 جيجابايت عند 2.99 دولار، وباقة 2 تيرابايت عند 9.99 دولار، مما يوضح تركيز الشركة على الأسواق التي عانت عملاتها المحلية من تراجعات أمام الدولار مؤخراً.

مبررات الإجراء التنظيمي وخيارات المشتركين للتعامل مع القرار 

وأشار التقرير إلى أن آبل بررت هذه الخطوة التنظيمية والبرمجية بضرورة مواءمة أسعار الخدمات الرقمية مع الضرائب المحلية المتغيرة وتكاليف تشغيل مراكز البيانات السحابية العملاقة التابعة لها في تلك الدول، لضمان استمرارية تقديم خدمات حماية وتشفير البيانات والنسخ الاحتياطي التلقائي للهواتف والحواسيب الشخصية بنفس الكفاءة العالية.

وتمنح آبل مستخدميها المتأثرين بالقرارات السعرية الجديدة خيار إلغاء الاشتراك في باقات "آي كلاود" المدفوعة بالكامل في أي وقت من خلال الدخول إلى إعدادات معرف آبل (Apple ID) على هواتف آيفون أو أجهزة ماك، والعودة تلقائياً إلى الخطة المجانية الأساسية التي توفر سعة محدودة تبلغ 5 جيجابايت فقط، مع تحذير الشركة من توقف النسخ الاحتياطي في حال تجاوز البيانات لتلك السعة.

Apple آبل iCloud

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