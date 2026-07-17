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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تعتزم تزويد الجيل القادم من جهاز iPad Mini بشاشات OLED المتقدمة

آبل
آبل
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية صادرة عن سلاسل التوريد عن اعتزام شركة "آبل" (Apple) الأمريكية تزويد الجيل القادم من جهازها اللوحي الصغير "آيباد ميني" (iPad Mini) بشاشات متطورة من نوع "OLED"، في ترقية عتادية بارزة تستهدف تحسين جودة العرض وكفاءة استهلاك الطاقة بالكامل.

ترقية نوع الشاشة والاعتماد على لوحات OLED 

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني، بدأت شركة آبل مفاوضات رسمية وتنسيقات لوجستية مع الموردين الرئيسيين للشاشات في قارة آسيا، وعلى رأسهم شركتا "سامسونج ديسبلي" (Samsung Display) و"إل جي ديسبلي" (LG Display)، لتأمين حصتها من لوحات OLED المخصصة للأجهزة اللوحية صغيرة الحجم، تمهيداً لبدء عمليات الإنتاج التجريبي.

وذكر الموقع في تقريره أن هذا التحول الفني ينهي اعتماد آبل الطويل على شاشات LCD التقليدية في سلسلة الآيباد ميني. 

وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تقديم طفرة في تباين الألوان، وعمق اللون الأسود، ومستويات السطوع القصوى، إلى جانب تفادي مشكلة "التمرير الهلامي" (Jelly Scrolling) التي عانى منها مستخدمو الإصدارات السابقة نتيجة تفاوت معدلات تحديث الشاشة.

تحسين أداء البطارية وأبعاد الهيكل الخارجي 

وأوضحت التقارير الفنية المستندة إلى وثائق الموردين أن استخدام تقنية OLED سيتيح لآبل تقليص السُمك الفيزيائي لجهاز iPad Mini القادم؛ نظراً لأن هذه اللوحات لا تتطلب إضاءة خلفية سميكة مقارنة بشاشات LCD. ويسهم هذا التغيير الهيكلي في خفض الوزن الإجمالي للجهاز اللوحي وجعله أكثر ملاءمة للاستخدام المريح لفترات طويلة بيد واحدة.

وتسهم تكنولوجيا اللوحات المحدثة أيضاً في تعزيز الكفاءة التشغيلية لبطارية الجهاز، من خلال قدرة خلايا العرض على إطفاء البكسلات تماماً عند عرض المحتويات ذات اللون الأسود، مما يقلل من معدلات استهلاك الطاقة الإجمالية، ويتكامل مع خوارزميات إدارة الطاقة لشريحة المعالجة المحدثة من فئة "A" والمخطط دمجها في العتاد الداخلي للجهاز.

موعد الطرح المتوقع وجداول الإنتاج الكمي 

وأشارت مصادر صناعية مطلعة إلى أن التغيير الجديد لن يظهر في الأسواق بشكل فوري؛ حيث تضع آبل جهاز iPad Mini المزود بشاشة OLED ضمن خططها الاستراتيجية متوسطة المدى، وسط توقعات ببدء الإنتاج الكمي الواسع لهذه اللوحات بحلول نهاية العام المقبل، تمهيداً لطرح الجهاز رسمياً في الأسواق العالمية.

ولم يصدر عن شركة آبل أي تأكيد رسمي أو نفي بخصوص هذه الخطط اللوجستية والتسريبات المرتبطة بشاشات أجهزتها اللوحية، وتلتزم الشركة كعادتها التكتم التام على تفاصيل سلاسل التوريد الخاصة بها، على أن تعلن عن المواصفات والأسعار النهائية ومواعيد التوفر في الأسواق خلال المؤتمرات الصحفية المخصصة للكشف عن المنتجات الجديدة.

آبل Apple iPad mini

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