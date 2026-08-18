قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل
3 طلبات لدفاع صاحب بيت فاطم المتهم بهتك العرض والتحرش بالفتيات في أولى جلسات محاكمته | تفاصيل
الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على السفينة "ريم الخليج" في إيران
الخارجية: الإفراج عن بحارين مصريين محتجزين على سفينة «ريم الخليج» في إيران
ظواهر جوية لأول مرة.. دوامات ترابية ورملية تضرب بعض المحافظات| تحذير
أول ظهور لصاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على فتيات في أولى جلسات محاكمته| صور
بدء أولى جلسات محاكمة صاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على 4 فتيات | صور
قبل مواجهة برشلونة.. هل يغامر الأهلي بإمام عاشور؟
ارتفاع جماعي في أسعار الدولار منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك
بعد عودتها لـ 14 شخصًا.. حالات رد الجنسية المصرية طبقا للقانون
الناتو يعزز قدراته لمواجهة الطائرات المسيرة خلال تدريبات في لاتفيا
صاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على 4 فتيات في «قفص» المحاكمة.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: خط العلمين ـ موسكو خطوة ذكية لربط الساحل الشمالي بالأسواق السياحية الكبرى

النائب عمرو رشاد
النائب عمرو رشاد
عبد الرحمن سرحان

أكد عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وعضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن انطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة «إير كايرو» من مطار العلمين الدولي إلى العاصمة الروسية موسكو يمثل خطوة نوعية في مسار تنشيط السياحة المصرية، ويفتح نافذة جديدة أمام الساحل الشمالي للوصول إلى أسواق سياحية واعدة.

رحلات العملين موسكو

وقال «رشاد» إن تشغيل الخط المباشر بين العلمين وموسكو لا يقتصر على كونه إضافة إلى شبكة الطيران المصرية، وإنما يعكس قدرة الدولة على توظيف ما تمتلكه مدينة العلمين والساحل الشمالي من مقومات سياحية واستثمارية، وتحويلها إلى نقطة جذب قادرة على استقبال السائحين من مختلف الأسواق الدولية بصورة أكثر سهولة ومرونة.

وأضاف أن السوق الروسية تمثل أحد الأسواق المهمة بالنسبة للسياحة المصرية، ومن ثم فإن توفير رحلات مباشرة إلى العلمين يختصر الوقت والجهد أمام السائح، ويمنحه فرصة للوصول مباشرة إلى أحد أبرز المقاصد السياحية المصرية، بما يمكن أن ينعكس على معدلات الإشغال الفندقي، وحركة المطاعم والأنشطة الترفيهية، والنقل والخدمات، إلى جانب استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في المنطقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرحلة الأولى التي حملت 176 راكبًا تحمل رسالة إيجابية بشأن حجم الطلب على المقصد السياحي الجديد، مؤكدًا أن نجاح هذه التجربة يمكن أن يمثل نقطة انطلاق للتوسع في ربط مطار العلمين الدولي بمزيد من العواصم والمدن العالمية، وعدم قصر حركة الطيران على موسم بعينه.

وشدد «رشاد» على أن الرهان الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل العلمين من وجهة موسمية إلى مقصد سياحي يعمل على مدار العام، من خلال زيادة الرحلات الدولية، وتنويع الأسواق المستهدفة، والتوسع في الفعاليات والمهرجانات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين، بما يعظم العائد الاقتصادي من الإمكانات التي تم ضخها في الساحل الشمالي.

وأكد أن كل خط طيران دولي جديد يصل إلى العلمين يمثل فرصة إضافية لجذب السائح والاستثمار معًا، مشيرًا إلى أن السياحة لا تنعش قطاعًا واحدًا، بل تحرك سلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية وتوفر فرصًا للعمل وتزيد تدفقات النقد الأجنبي.

وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدعم مطار العلمين الدولي، وتقديم المزيد من الحوافز لشركات الطيران، والعمل على فتح خطوط مباشرة جديدة مع الأسواق السياحية المستهدفة، حتى تصبح العلمين بوابة دولية حقيقية للساحل الشمالي ومحركًا إضافيًا لنمو السياحة والاقتصاد المصري.

النواب مجلس الشيوخ مجلس النواب البرلمان نواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

رمضان

محمد رمضان يوجه رسالة لمصطفى كامل: ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي

الزمالك

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

الحادث

كانوا قاعدين في الشارع.. سيدة تصدم أشخاصًا بسيارتها أثناء الرجوع للخلف بالإسكندرية

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

رئيس حى غرب شبرا الخيمة تتابع ميدانيا شكاوى المواطنين بالمركز التكنولوجي

مدير العمل بقنا

التسجيل مجانًا.. مديرية عمل قنا تحذر من روابط وهمية تستهدف العمالة غير المنتظمة

صورة موضوعية

قافلة طبية بالحمراوين والأمل في القصير تقدم خدماتها لـ93 مواطنًا بالمجان

بالصور

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد