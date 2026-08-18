فريق طبي من جامعة الأزهر ينجح في إجراء عملية دقيقة لطفلة بمستشفى بئر العبد

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نجح فريق طبي من جامعة الأزهر، في إنقاذ طفلة، من خلال إجراء عملية جراحية دقيقة لها بمستشفى بئر العبد التخصصي.

وقال الدكتور تامر حمدي، مدير مستشفى بئر العبد التخصصي، إن قسم الطوارئ استقبل طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، مصابة بآلام حادة في البطن وارتفاع بدرجة الحرارة.

وأضاف مدير المستشفى، أنه تم حجز الطفلة فورًا ودخولها غرفة العمليات ، وخلال عملية الاستكشاف بالمنظار الجراحي ، تبيّن وجود التهاب بزائدة ميكل «عيب خلقي بالأمعاء الدقيقة»، حيث تم استئصال الجزء المصاب من الأمعاء وإعادة توصيلها مرة أخرى بنجاح.

وأكد مدير المستشفى أن هذه النجاحات ليست أرقامًا، بل قصصا إنسانية حقيقية تعكس التزام مستشفى بئر العبد النموذجي بتقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة.