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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ملامح الأدب العالمي في لقاء أدبي لقصور الثقافة بالفيوم

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

وأقامت مكتبة الفيوم العامة أمسية فنية بحضور الفنانين أحمد صلاح حامد مدير قصر ثقافة الفيوم،  عزت زين، ومحمود عبد المعطي، والروائي محمد جمال الدين رئيس نادي الأدب، ولفيف من المثقفين

وجاء الأمسية احتفاء بكل من بالمخرج حمدي حسين بمناسبة تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثالثة والثلاثين، تقديرا لمسيرته وإسهاماته في الحركة المسرحية، كما شهد الاحتفاء بالموسيقار عهدي شاكر بمناسبة تكريمه من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.
وتناول المشاركون محطات مختلفة من تاريخ الحركة المسرحية والفنية، مؤكدين أهمية تقدير أصحاب التجارب الإبداعية والحفاظ على الذاكرة الفنية.

وفي سياق متصل، شهدت مدرسة التوفيق الإعدادية لقاء أدبيا بعنوان "ملامح من الأدب العالمي"، تناول خلاله محمد محمود صالح، مفهوم الأدب ودوره في التعبير عن الإنسان ومشاعره وأفكاره، إلى جانب التعريف بالأدب العالمي، مقدما عددا من أعلام الأدب الإنجليزي، منهم ويليام شكسبير، تشارلز ديكنز، والأدب الفرنسي، ومنهم فيكتور هوجو وألكسندر دوما وجي دي موباسان، والأدب الروسي ومنهم ليو تولستوي وفيودور دوستويفسكي.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثفاقة الفيوم،
أقيمت مجموعة من الورش الفنية والإبداعية التي استهدفت تنمية مهارات الأطفال واكتشاف مواهبهم، نفذتها كل من ثناء قناوي، فاطمة محمد وسارة الجندي، بقرية العزيزية بمركز طامية، وبحضور ياسمين ضياء مدير فرع ثقافة الفيوم.

وأقام قصر ثقافة الفيوم، لقاء بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتطورات الكبيرة"، بحضور المهندس مصطفى عبد ربه، خبير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقدمه القاص محمود حمدون.
وتناول اللقاء مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطوراته وتأثيراته على مجالات الحياة المختلفة، مع التركيز على علاقته بالأدب والإبداع، وما تطرحه التقنيات الحديثة من أسئلة حول مستقبل الكتابة والإنتاج الأدبي ودور المبدع في عصر التكنولوجيا.

وفي مدرسة الشهيد أحمد ذكي لطيف، أقيمت محاضرة بعنوان "الإدمان"، قدمها عبد المنعم محمد، مدرب بجهاز مكافحة وعلاج الإدمان، وناقش خلالها مفهوم الإدمان وأضرار التدخين، إلى جانب مخاطر الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واختتم حديثه مؤكدا ضرورة إدارة الوقت، والتواصل الإيجابي مع الأبناء.

فرع ثقافة الفيوم فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة برامج وزارة الثقافة ثقافة الفيوم

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