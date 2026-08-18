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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر تدين استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أدانت دولة قطر استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ومنزل رئيس وكالة الأمن والاستخبارات في محافظة أربيل، واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة جمهورية العراق الشقيقة، وإقليم كوردستان العراق، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي.


وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، الثلاثاء، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع العراق، وإقليم كردستان العراق، ودعمها لكل ما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

قطر كوردستان العراق القانون الدولي الهجمات غير المبررة التصعيد

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