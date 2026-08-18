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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلماني بشأن آلية احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الدبلومة الأمريكية الحاصلين على اختبارات ACT

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بسؤال برلماني إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بشأن : آلية احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الدبلومة الأمريكية الحاصلين على اختبارات ACT ومدى دقة وعدالة جداول تحويل الدرجات.

ورد إلينا خلال الآونة الأخيرة العديد من الشكاوى والتظلمات بشأن آلية احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الدبلومة الأمريكية الحاصلين على اختبارات ACT عند تقدمهم للالتحاق بالجامعات المصرية، حيث اتضح وجود فروق محتملة بين الدرجات الرسمية التي يحصل عليها الطلاب في الاختبارات المعتمدة وبين الدرجات التي يتم احتسابها لهم عند تطبيق قواعد التنسيق والقبول بالجامعات.

وفي هذا الشأن نود التأكيد على أن أهمية هذا الموضوع لا ترتبط فقط بعملية حسابية أو بإجراء إداري خاص بتحويل الدرجات، وإنما تتعلق بصورة مباشرة بمستقبل آلاف الطلاب، خاصة أن المجموع الاعتباري يمثل أحد العناصر الأساسية التي يتم على أساسها ترتيب الطلاب وتحديد فرصهم في الالتحاق بالكليات والبرامج الجامعية المختلفة.

آلية تحويل واحتساب درجات اختبار ACT داخل منظومة القبول بالجامعات المصرية

وتتمثل الإشكالية في ضرورة التأكد من أن آلية تحويل واحتساب درجات اختبار ACT داخل منظومة القبول بالجامعات المصرية تتم وفق قواعد دقيقة وموحدة، وأن جداول التحويل المستخدمة تعكس بصورة صحيحة القيمة العلمية للدرجات التي حصل عليها الطالب، ولا تؤدي نتيجة طريقة الحساب إلى زيادة أو إنقاص المجموع الاعتباري للطالب مقارنة بما تعكسه نتيجته الرسمية.

وتزداد أهمية الأمر بالنسبة للطلاب أصحاب الدرجات المرتفعة، حيث إن الفارق المحدود في المجموع قد يكون له تأثير كبير على ترتيب الطالب وفرصه في الالتحاق ببعض الكليات التي تشهد منافسة مرتفعة، بما يجعل دقة عملية التحويل والاحتساب مسألة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمبدأ تكافؤ الفرص.

كما أن اختلاف طبيعة اختبارات الشهادات الدولية عن نظم التقييم التقليدية يفرض ضرورة وجود منهج علمي واضح لتحويل درجاتها إلى المجموع الاعتباري المستخدم في التنسيق، على أن يكون هذا المنهج معلنًا ومفهومًا للطلاب وأولياء الأمور، وقابلًا للمراجعة والتدقيق، وألا يخضع لاختلاف في التفسير أو التطبيق من جهة إلى أخرى.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى معرفة الأساس العلمي والفني الذي تستند إليه الجهات المختصة عند إعداد جداول تحويل درجات ACT، وما إذا كانت هذه الجداول تتم مراجعتها بصورة دورية، وما إذا كانت تتوافق بشكل كامل مع طريقة احتساب الدرجات الرسمية للاختبار، وكذلك مدى وجود تنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والجهات المعنية بالتنسيق لضمان تطبيق قاعدة موحدة على جميع الطلاب.

كما أن من الضروري التأكد من أن عملية احتساب المجموع الاعتباري لا تعتمد على تجميع أو تحويل درجات أجزاء الاختبار بطريقة قد تنتج عنها قيمة نهائية تختلف بصورة غير مبررة عن الدرجة الرسمية المعتمدة للطالب، خصوصًا إذا كان هذا الاختلاف يؤثر على ترتيبه في التنسيق أو يحد من خياراته الجامعية.

وأرى كذلك ضرورة مراجعة الآلية الحالية بصورة شاملة، ليس فقط للتأكد من سلامة تطبيقها مستقبلًا، وإنما للتأكد من عدم تعرض أي طالب خلال السنوات السابقة أو الحالية لانتقاص في مجموعه الاعتباري نتيجة خطأ في جداول التحويل أو اختلاف في آلية احتساب الدرجات.

كما أن وضوح هذه القواعد مسبقًا يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق العدالة والشفافية، إذ يجب أن يعرف الطالب قبل خوض إجراءات التنسيق كيف سيتم التعامل مع نتيجته، وما القيمة الاعتبارية التي ستُحتسب له، حتى لا يفاجأ عند ظهور نتيجة التنسيق باختلاف جوهري بين الدرجة التي حصل عليها رسميًا وبين الدرجة التي تم اعتمادها في ترتيب القبول الجامعي.

ولا يستهدف هذا السؤال التشكيك في منظومة التنسيق أو في الجهات القائمة عليها، وإنما يستهدف التأكد من أن المنظومة تواكب طبيعة الشهادات الدولية وتضمن تطبيق قواعد موحدة وعادلة على جميع الطلاب، خصوصًا أن أي خلل في آلية التحويل قد تكون له نتائج مباشرة على مستقبل الطالب التعليمي والمهني.

ومن ثم، فإنني أرى أهمية قيام الحكومة بمراجعة شاملة لآليات احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الدبلومة الأمريكية الحاصلين على ACT، والتأكد من سلامة جداول التحويل المستخدمة، ومدى توافقها مع الدرجات الرسمية المعتمدة، مع إعلان القواعد بصورة واضحة وشفافة، بما يضمن عدم تعرض أي طالب لضرر نتيجة اختلاف في طريقة الحساب.

وفي ضوء فأننا نطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوضيح الآتي:

أولًا: ما الأسس العلمية والفنية التي تعتمد عليها الجهات المختصة في إعداد جداول تحويل واحتساب درجات اختبار ACT ضمن المجموع الاعتباري لطلاب الدبلومة الأمريكية، وهل تعكس هذه الجداول بصورة دقيقة الدرجة الرسمية التي يحصل عليها الطالب؟

ثانيًا: هل توجد مراجعة دورية ومشتركة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والجهات المختصة بالتنسيق لجداول وآليات تحويل درجات ACT، وما مدى توحيد هذه القواعد وضمان عدم اختلاف تطبيقها عند احتساب المجموع الاعتباري للطلاب؟

ثالثًا: هل قامت الحكومة بمراجعة نتائج الطلاب الذين تم احتساب مجموعهم الاعتباري وفق هذه الآلية للتأكد من عدم وجود فروق أو أخطاء في التحويل أثرت على ترتيبهم أو فرصهم في الالتحاق بالجامعات، وما الإجراءات التي سيتم اتخاذها حال اكتشاف أي خلل؟

كما نطالب الوزارة بسرعة معالجة تلك الإشكالية بشكل فوري، مع ضرورة اعلان الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان وجود آلية واضحة وموحدة وشفافة لاحتساب درجات طلاب الدبلومة الأمريكية الحاصلين على ACT، وإعلان قواعدها مسبقًا، بما يضمن دقة احتساب المجموع الاعتباري وتحقيق تكافؤ الفرص وعدم تأثر مستقبل الطلاب بأي اختلاف أو قصور في جداول التحويل.

أحمد علاء فايد مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي

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