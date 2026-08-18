قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن حركة شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة من مصر إلى قطاع غزة لا تزال مستمرة، وإن قافلة "زاد العزة" الـ259 تتجه إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، وتشمل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية، إلا أن الكميات الداخلة لا تلبي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وأوضح إبراهيم أن المساعدات تتكدس في الجانب المصري، خاصة بالمراكز اللوجستية التي أقامتها مصر في شمال سيناء، بالتزامن مع استمرار استقبال المساعدات عبر ميناء العريش والمطار، وتنسيق إدخالها مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإنسانية.

وأضاف أن الهلال الأحمر المصري دفع، صباح اليوم، بقافلة باتجاه معبر كرم أبو سالم، فيما يستعد معبر رفح لاستقبال الدفعة الـ76 من المرضى والجرحى الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية، مع عودة دفعة جديدة من المتعافين إلى قطاع غزة.