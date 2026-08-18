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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: وضع حجر أساس أول مصنع لأنظمة تخزين الطاقة يعكس قوة الصناعة المصرية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أشاد عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ، بمراسم وضع حجر أساس أول مصنع متخصص في أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية (BESS) في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة نوعية في مسار توطين الصناعات التكنولوجية والاستراتيجية داخل السوق المصرية.

جذب الاستثمارات النوعية

وقال السكري إن إنشاء هذا المصنع يعكس نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات النوعية، ويدعم توجه مصر نحو التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة أن تقنيات تخزين الطاقة أصبحت عنصرًا أساسيًا في ضمان استقرار واستدامة منظومة الطاقة، مشيرًا إلى أن دخول مصر بقوة في هذه الصناعة يفتح آفاقًا جديدة أمامها لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير حلول تخزين الطاقة.

دعم تنافسية الصناعة المصرية

وأكد أن المشروع لا يمثل مجرد استثمار صناعي جديد، وإنما إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص عمل، وتنمية الكوادر المصرية في مجالات متقدمة، فضلًا عن دعم تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة.

وأشار السكري إلى أن هذه المشروعات تتماشى مع رؤية الدولة لبناء قاعدة صناعية قوية ومتطورة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة المتغيرات العالمية.

BESS تخزين الطاقة الكهربائية مجلس الشيوخ النائب عادل السكري عادل السكري

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