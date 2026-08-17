قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة الدواجن : تجهيز منافذ السلع التموينية لطرح وبيع الفراخ
عشرات الآلاف يحيون ذكرى المولد النبوي في «مدينة المعرفة» بجامعة مركز بالهند
غزل المحلة يشكو أبو المعاطي زكي لـ الأعلى لتنظيم الإعلام في تجاوزاته بحق النادي
سمسم شهاب : هغني تتر مسلسل الأزهر الشريف في رمضان .. وهذا مصير التمثيل | فيديو
البازار الانتخابي الإسرائيلي .. تفاصيل لقاء الحية بقادة حماس بشأن اجتماعات العلمين
متحدث التعليم يوضح حقيقة زيادة 20% في مصروفات المدارس الخاصة والدولية
قرار قضائي عاجل ضد صاحب بيست فور يو في انفجار مول أربيلا التجمع
رئيس المحطات النووية الأسبق : كلما اقترب مشروع الضبعة من النجاح ازدادت محاولات التشكيك فيه
كوشنر : المحادثات الأمريكية مع إيران أفضل من أي وقت مضى
التعليم : تغييرات جوهرية في نظام امتحانات البكالوريا بدءاً من العام الدراسي المقبل
فرصة جديدة لطلاب السويس .. خفض درجات القبول بالمدارس الفنية
4 ملايين جنيه تنهي أزمة الزمالك مع ستاد القاهرة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب محمد الأسيوطي: المنصة الوطنية لشباب مصر تعكس اهتمام الدولة بتمكينهم ودعم أفكارهم الابتكارية

النائب محمد نصر الأسيوطي
النائب محمد نصر الأسيوطي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد نصر الأسيوطي، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بإطلاق منصة وطنية تفاعلية لشباب مصر، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وترجمة الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للشباب باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة في المجتمع وقادة المستقبل.

المنصة الوطنية للشباب 

وقال الأسيوطي إن إطلاق المنصة بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب يعكس توجهًا واضحًا نحو منح الشباب مساحة أكبر للتعبير عن أفكارهم وطرح مبادراتهم ومناقشة رؤاهم بشأن القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع، مؤكدًا أن التواصل المباشر بين الشباب ومؤسسات الدولة من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة أمام المشاركة المجتمعية الفعالة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المنصة الوطنية يمكن أن تمثل حلقة وصل مؤثرة بين الأفكار الشبابية ومؤسسات الدولة المعنية، بما يتيح الاستماع إلى المبادرات المختلفة والعمل على تقييمها وتطويرها والاستفادة من الأفكار القابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أهمية وجود إطار تنظيمي واضح يضمن وصول المبادرات المتميزة إلى الجهات القادرة على دعمها وتحويلها إلى مشروعات حقيقية.

الأسيوطي: الشباب يمتلكون حلولًا مبتكرة للتحديات التنموية

وأشار الأسيوطي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الاستفادة بصورة أكبر من الطاقات الإبداعية للشباب، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال.

وأضاف أن الشباب المصري يمتلك قدرات وأفكارًا مبتكرة يمكن توظيفها في مواجهة العديد من التحديات التنموية، مؤكدًا أن دور المؤسسات لا ينبغي أن يقتصر على الاستماع إلى هذه الأفكار، وإنما يجب أن يمتد إلى توفير الأدوات والبرامج التي تساعد أصحاب المبادرات على تطويرها وتنفيذها على أرض الواقع.

ولفت إلى أن المنصة الوطنية لشباب مصر يمكن أن تسهم في الانتقال من مرحلة طرح الأفكار والمبادرات الفردية إلى مرحلة بناء مشروعات قابلة للتنفيذ، بما يتوافق مع خطط الدولة للتنمية المستدامة، ويحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.

وضع آليات لقياس أثر المبادرات الشبابية

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية وضع آليات واضحة لقياس أثر المبادرات التي يتم تقديمها عبر المنصة، بحيث لا يكون نجاح المبادرة مرتبطًا فقط بطرح الفكرة، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج حقيقية يمكن قياسها على أرض الواقع.

وأكد ضرورة وضع معايير محددة لتقييم المبادرات واختيار المشروعات الأكثر قابلية للتنفيذ، مع متابعة مراحل تطورها وقياس مدى استفادة المجتمع منها، بما يضمن توجيه الموارد والدعم نحو المبادرات التي تمتلك فرصًا حقيقية لتحقيق نتائج مستدامة.

دعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال

ودعا محمد نصر الأسيوطي إلى إعطاء أولوية للمشروعات والمبادرات الشبابية التي تستهدف مجالات التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، والابتكار، مؤكدًا أن هذه المجالات تمثل فرصًا مهمة لخلق وظائف جديدة وتعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أهمية إقامة شراكات بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الداعمة لريادة الأعمال، بهدف توفير حزم تمويلية وحاضنات أعمال وبرامج تدريب وتأهيل لأصحاب الأفكار والمبادرات المتميزة.

وأكد أن توفير الدعم المالي والفني والإداري يمكن أن يساعد الشباب على الانتقال بأفكارهم من مرحلة التصور إلى التنفيذ، وتحويل المبادرات الابتكارية إلى مشروعات إنتاجية وخدمية تحقق قيمة مضافة للمجتمع وتوفر فرص عمل للشباب.

تعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء

وأوضح الأسيوطي أن إتاحة مساحة مفتوحة أمام الشباب لعرض أفكارهم ومبادراتهم تحت رعاية مؤسسات الدولة، وبإشراف الجهات المعنية بالتدريب وتمكين الشباب، من شأنها أن تسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي.

وأضاف أن إشراك الشباب في القضايا العامة ومنحهم فرصة حقيقية للمساهمة في تقديم حلول للتحديات التي تواجه المجتمع يعزز لديهم الإحساس بالمسؤولية والانتماء، ويؤكد أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من خطط التنمية، وإنما شركاء أساسيون في تنفيذها وصياغة مستقبل الوطن.

مجلس النواب يدعم التشريعات المحفزة للمبادرات الشبابية

وأكد محمد نصر الأسيوطي استمرار العمل من خلال مجلس النواب على دعم التشريعات والسياسات التي تستهدف تذليل العقبات أمام الشباب وأصحاب المبادرات، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.

وشدد على أن تمكين الشباب يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين التدريب والتأهيل والتمويل وفتح قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب توفير بيئة تشريعية وإدارية تساعد على نمو المشروعات والمبادرات الشبابية.

واختتم عضو مجلس النواب بالتأكيد على أن الاستثمار في الشباب يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن نجاح المنصة الوطنية التفاعلية لشباب مصر يتطلب استمرار التواصل مع الشباب، والاستماع إلى أفكارهم، وتقديم الدعم الحقيقي للمبادرات القابلة للتنفيذ، بما يسهم في بناء جيل أكثر قدرة على الابتكار وتحمل المسؤولية والمشاركة في مسيرة التنمية..

المنصة الوطنية للشباب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: مفيش عجز معلمين..والتعيينات الجديدة تنتظر الموافقات الرسمية

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

ترشيحاتنا

أنغام

أنغام تدشن ألبوم «ضي روحي» من جدة .. ليلة كاملة العدد على مسرح عبادي الجوهر

تامر عاشور

تامر عاشور يحيي حفلاً في جدة موسم 2026 .. شروط الحضور وأسعار التذاكر

رانيا منصور

رانيا منصور تتألق على البحر في أحدث ظهور

بالصور

رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان.. أسباب لا تتعلق بالفم

رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان
رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان
رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان

أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك موديل ‏2026‏ في مصر

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل

طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل
طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل
طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير عن 36 عامًا.. تفاصيل الساعات الأخيرة

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد