النائب محمد الأسيوطي: المنصة الوطنية لشباب مصر تعكس اهتمام الدولة بتمكينهم ودعم أفكارهم الابتكارية

أكد النائب محمد نصر الأسيوطي، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بإطلاق منصة وطنية تفاعلية لشباب مصر، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وترجمة الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للشباب باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة في المجتمع وقادة المستقبل.

المنصة الوطنية للشباب

وقال الأسيوطي إن إطلاق المنصة بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب يعكس توجهًا واضحًا نحو منح الشباب مساحة أكبر للتعبير عن أفكارهم وطرح مبادراتهم ومناقشة رؤاهم بشأن القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع، مؤكدًا أن التواصل المباشر بين الشباب ومؤسسات الدولة من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة أمام المشاركة المجتمعية الفعالة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المنصة الوطنية يمكن أن تمثل حلقة وصل مؤثرة بين الأفكار الشبابية ومؤسسات الدولة المعنية، بما يتيح الاستماع إلى المبادرات المختلفة والعمل على تقييمها وتطويرها والاستفادة من الأفكار القابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أهمية وجود إطار تنظيمي واضح يضمن وصول المبادرات المتميزة إلى الجهات القادرة على دعمها وتحويلها إلى مشروعات حقيقية.

الأسيوطي: الشباب يمتلكون حلولًا مبتكرة للتحديات التنموية

وأشار الأسيوطي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الاستفادة بصورة أكبر من الطاقات الإبداعية للشباب، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال.

وأضاف أن الشباب المصري يمتلك قدرات وأفكارًا مبتكرة يمكن توظيفها في مواجهة العديد من التحديات التنموية، مؤكدًا أن دور المؤسسات لا ينبغي أن يقتصر على الاستماع إلى هذه الأفكار، وإنما يجب أن يمتد إلى توفير الأدوات والبرامج التي تساعد أصحاب المبادرات على تطويرها وتنفيذها على أرض الواقع.

ولفت إلى أن المنصة الوطنية لشباب مصر يمكن أن تسهم في الانتقال من مرحلة طرح الأفكار والمبادرات الفردية إلى مرحلة بناء مشروعات قابلة للتنفيذ، بما يتوافق مع خطط الدولة للتنمية المستدامة، ويحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.

وضع آليات لقياس أثر المبادرات الشبابية

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية وضع آليات واضحة لقياس أثر المبادرات التي يتم تقديمها عبر المنصة، بحيث لا يكون نجاح المبادرة مرتبطًا فقط بطرح الفكرة، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج حقيقية يمكن قياسها على أرض الواقع.

وأكد ضرورة وضع معايير محددة لتقييم المبادرات واختيار المشروعات الأكثر قابلية للتنفيذ، مع متابعة مراحل تطورها وقياس مدى استفادة المجتمع منها، بما يضمن توجيه الموارد والدعم نحو المبادرات التي تمتلك فرصًا حقيقية لتحقيق نتائج مستدامة.

دعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال

ودعا محمد نصر الأسيوطي إلى إعطاء أولوية للمشروعات والمبادرات الشبابية التي تستهدف مجالات التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، والابتكار، مؤكدًا أن هذه المجالات تمثل فرصًا مهمة لخلق وظائف جديدة وتعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أهمية إقامة شراكات بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الداعمة لريادة الأعمال، بهدف توفير حزم تمويلية وحاضنات أعمال وبرامج تدريب وتأهيل لأصحاب الأفكار والمبادرات المتميزة.

وأكد أن توفير الدعم المالي والفني والإداري يمكن أن يساعد الشباب على الانتقال بأفكارهم من مرحلة التصور إلى التنفيذ، وتحويل المبادرات الابتكارية إلى مشروعات إنتاجية وخدمية تحقق قيمة مضافة للمجتمع وتوفر فرص عمل للشباب.

تعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء

وأوضح الأسيوطي أن إتاحة مساحة مفتوحة أمام الشباب لعرض أفكارهم ومبادراتهم تحت رعاية مؤسسات الدولة، وبإشراف الجهات المعنية بالتدريب وتمكين الشباب، من شأنها أن تسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي.

وأضاف أن إشراك الشباب في القضايا العامة ومنحهم فرصة حقيقية للمساهمة في تقديم حلول للتحديات التي تواجه المجتمع يعزز لديهم الإحساس بالمسؤولية والانتماء، ويؤكد أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من خطط التنمية، وإنما شركاء أساسيون في تنفيذها وصياغة مستقبل الوطن.

مجلس النواب يدعم التشريعات المحفزة للمبادرات الشبابية

وأكد محمد نصر الأسيوطي استمرار العمل من خلال مجلس النواب على دعم التشريعات والسياسات التي تستهدف تذليل العقبات أمام الشباب وأصحاب المبادرات، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.

وشدد على أن تمكين الشباب يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين التدريب والتأهيل والتمويل وفتح قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب توفير بيئة تشريعية وإدارية تساعد على نمو المشروعات والمبادرات الشبابية.

واختتم عضو مجلس النواب بالتأكيد على أن الاستثمار في الشباب يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن نجاح المنصة الوطنية التفاعلية لشباب مصر يتطلب استمرار التواصل مع الشباب، والاستماع إلى أفكارهم، وتقديم الدعم الحقيقي للمبادرات القابلة للتنفيذ، بما يسهم في بناء جيل أكثر قدرة على الابتكار وتحمل المسؤولية والمشاركة في مسيرة التنمية..