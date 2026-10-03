حماة الوطن: انتصار أكتوبر ملحمة وطنية خالدة تجسد عظمة المصريين وبسالة القوات المسلحة

وجهت المستشارة ماريان شحاتة، أمين أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، تحية إعزاز وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الشعب المصري العظيم، وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصار السادس من أكتوبر المجيد عام 1973.

وأكدت المستشارة ماريان شحاتة، في بيان اليوم، أن انتصار السادس من أكتوبر 1973 سيظل واحدًا من أعظم الانتصارات العسكرية في التاريخ، لما جسده من ملحمة وطنية متكاملة عكست أصالة الشعب المصري، وبسالة قواته المسلحة، وعظمة ولائهم وانتمائهم لوطنهم الغالي مصر، مشيرة إلى أن هذا الانتصار شكّل نقطة تحول فارقة في التاريخ الحديث، وأثبت قدرة المصريين على تجاوز التحديات وصناعة الإنجازات في أصعب الظروف.

ذكرى انتصار أكتوبر المجيد

وأضافت، شحاته، أن ذكرى انتصار أكتوبر المجيد تمثل مصدر إلهام متجدد للأجيال، وتدفع المصريين إلى استلهام روح أكتوبر في مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، في إطار جهود القيادة السياسية الرشيدة لبناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مكانة مصر، بما يحظى بتقدير واحترام على المستويين الإقليمي والدولي.

وشددت على أهمية التحلي بروح أكتوبر في هذه المرحلة، من خلال مواصلة العمل والعطاء، والاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.