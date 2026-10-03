أمين تنظيم حماة الوطن: فعالية أكتوبر ليست نهاية المطاف.. ومبادرات أكبر وأوسع الفترة المقبلة

أكد المهندس طارق عبد العظيم، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن الحزب يواصل دوره المجتمعي من خلال تنظيم المبادرات والفعاليات التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن مبادرة أكتوبر الحالية تمثل بداية لمزيد من العمل والعطاء خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته في فعالية «هدية حزب حماة الوطن لأهالينا بمحافظة الجيزة بمناسبة ذكرى أكتوبر المجيدة»، والتي نظمها الحزب بالمحافظة، وشهدت توزيع 60 ألف كرتونة من المواد الغذائية دعمًا للأسر الأولى بالرعاية والمواطنين في مختلف أنحاء الجيزة.

خدمة المواطن جوهر العمل العام.. والعمل الجماعي يصنع أثرًا حقيقيًا

وفي مستهل كلمته، تقدم طارق عبد العظيم بخالص التهنئة والتحية والاعتزاز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية، تقديرًا لعطائهم وتضحياتهم في سبيل الوطن، كما وجه التهنئة إلى الشعب المصري، مؤكدًا أنه كان وسيظل سندًا لوطنه وقواته المسلحة.

ورحب عبد العظيم بالحضور، وفي مقدمتهم قيادات الحزب والنواب وأمناء القطاعات بالمحافظة، مشيدًا بمشاركتهم في الفعالية ودورهم في إنجاح المبادرة.

وأوضح أمين تنظيم حماة الوطن بالجيزة أن الفعالية تتضمن توزيع 60 ألف كرتونة من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء المحافظة.

وقال إن المبادرة لا تقتصر على تقديم المواد الغذائية، وإنما تحمل رسالة واضحة مفادها أن الحزب موجود بين المواطنين، ويعمل على التعرف على احتياجاتهم والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأكد أن تنظيم المبادرة يأتي في إطار حرص الحزب على مواصلة دوره المجتمعي إلى جانب دوره السياسي، والوصول إلى المواطنين في مختلف المناطق والأحياء والقرى بمحافظة الجيزة.

وشدد طارق عبد العظيم على أن فعالية أكتوبر الحالية ليست نهاية المطاف، وإنما تمثل بداية لمزيد من العمل والعطاء، مؤكدًا أن الحزب يستعد لتنظيم فعاليات ومبادرات أكبر وأوسع خلال الفترة المقبلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية والمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف أن خدمة المواطن تمثل جوهر العمل العام، وأن الحزب سيواصل العمل على الأرض من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.

ووجه عبد العظيم الشكر والتقدير إلى النائب نافع عبد الهادي، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، وإلى قيادات قطاعات المحافظة، ومن بينهم النائب عمرو رشاد، رئيس قطاع وسط الجيزة، والنائب الدكتور محسن البطران، رئيس قطاع غرب الجيزة، والنائب محمد رشاد حمزة، والنائب محمد يحيى كليب، رئيس قطاع جنوب الجيزة، والنائب مجدي الطويل، رئيس قطاع شمال الجيزة، والنائبة شيرين صبري، رئيس قطاع أكتوبر، والنائب فيصل أبو عريضة، والنائب أحمد عبيد.

كما وجه التحية إلى قيادات الأمانة العامة المساعدة وأعضاء الحزب بالمحافظة، وجميع أمناء وقيادات وأعضاء حزب حماة الوطن الذين شاركوا في تنظيم المبادرة وإنجاح فعالياتها.

وأكد أن النجاح الذي تحقق في الفعالية جاء نتيجة للعمل الجماعي وتضافر جهود قيادات وأعضاء الحزب بمحافظة الجيزة.

وقال أمين تنظيم حماة الوطن بالجيزة إن الحزب سيواصل خلال الفترة المقبلة تنظيم المبادرات والفعاليات التي تستهدف دعم الأسرة المصرية، مؤكدًا أن الهدف هو التوسع في نطاق العمل المجتمعي والوصول إلى مناطق وفئات جديدة داخل المحافظة.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار الاهتمام باحتياجات المواطنين والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن العمل من أجل المواطن يمثل مسؤولية وشرفًا.

وأكد عبد العظيم أن ذكرى انتصارات أكتوبر ليست مجرد مناسبة للاحتفال، وإنما تمثل تاريخًا من العزة والكرامة، سطره رجال القوات المسلحة بتضحياتهم، وحفظه الشعب المصري في وجدانه جيلاً بعد جيل.

وأضاف أن استلهام روح أكتوبر يعني مواصلة العطاء والعمل والانتماء، مؤكدًا أن كل جهد يُبذل من أجل المواطن يمثل خطوة في طريق الخير والبناء.

واختتم طارق عبد العظيم كلمته بتوجيه التحية إلى أبطال القوات المسلحة المصرية، ورجال الشرطة، وشهداء الوطن، والشعب المصري، وكل من ساهم في إنجاح المبادرة، مؤكدًا استمرار حزب حماة الوطن في العمل المجتمعي وخدمة أهالي محافظة الجيزة.

ودعا عبد العظيم إلى مواصلة العمل بروح أكتوبر، مؤكدًا أن خدمة المواطنين ودعم الأسر يمثلان محورًا أساسيًا في الفعاليات المقبلة للحزب بالمحافظة.

وجاء نص الكلمة كالتالي :

سادة الحضور الكرام،

يسعدني ويشرفني أن أرحب بحضراتكم جميعًا، وفي مقدمتهم اللواء أحمد العوضي، واللواء طارق نصير، والدكتور أحمد العطيفي، كلٌّ بصفته، كما أرحب بالسيد محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري، والسادة النواب، وقيادات وأمناء حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، وكل الحضور الكريم.

وبصفتي أمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، وبمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، أتقدم بخالص التهنئة والتحية والاعتزاز إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال قواتنا المسلحة المصرية البواسل، وإلى رجال الشرطة المصرية، تقديرًا لعطائهم وتضحياتهم في سبيل الوطن.

كما أتقدم بخالص التحية والتهنئة إلى الشعب المصري العظيم، الذي كان وسيظل سندًا لوطنه وقواته المسلحة.

أيها الحضور الكريم،

ونحن نحتفل اليوم بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يسعدني أن أتحدث عن فعالية كبيرة تنظمها أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، وهي توزيع 60 ألف كرتونة من المواد الغذائية دعمًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء محافظة الجيزة.

وهذه المبادرة ليست مجرد توزيع مواد غذائية، وإنما هي رسالة واضحة بأن حزب حماة الوطن موجود بين المواطنين، يشعر باحتياجاتهم، ويعمل من أجلهم، ويسعى بكل ما يستطيع إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وفي هذه المناسبة، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية، وأخص بالذكر:

النائب المحترم نافع عبد الهادي، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة — تحية إعزاز وتقدير.

النائب المحترم عمرو رشاد، رئيس قطاع وسط الجيزة — تحية إعزاز وتقدير.

السيد النائب المحترم الدكتور محسن البطران، رئيس قطاع غرب الجيزة — تحية إعزاز وتقدير.

السيد النائب المحترم محمد رشاد حمزة — تحية إعزاز وتقدير.

السيد النائب المحترم محمد يحيى كليب، رئيس قطاع جنوب الجيزة — تحية إعزاز وتقدير.

السيد النائب المحترم مجدي الطويل، رئيس قطاع شمال الجيزة — تحية إعزاز وتقدير.

النائبة المحترمة شيرين صبري، رئيسة قطاع أكتوبر — تحية إعزاز وتقدير.

النائب المحترم فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب — تحية إعزاز وتقدير.

النائب المحترم أحمد عبيد، عضو مجلس الشيوخ — تحية إعزاز وتقدير.

السيد الأمين العام المساعد المستشار عربي زيادة — تحية إعزاز وتقدير.

السيد الأمين العام المساعد الأستاذ أحمد ترجان — تحية إعزاز وتقدير.

النائب المحترم الأمين العام المساعد الأستاذ إهاب غطاطي — تحية إعزاز وتقدير.

ولكل قيادات وأمناء وأعضاء حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة الذين شاركوا في هذا العمل، ولم يذكر اسمهم، أقول لهم: لكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام، فأنتم شركاء حقيقيون في هذا النجاح.

وأقول لأهلنا في محافظة الجيزة:

حزب حماة الوطن موجود معكم وبينكم، وهذه الفعالية ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية لمزيد من العمل والعطاء.

ونعدكم، بإذن الله، خلال الفترة القادمة بفعاليات ومبادرات أكبر وأوسع، تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مختلف أنحاء محافظة الجيزة.

وكل هذا يأتي من منطلق إيماننا بأن خدمة المواطن هي جوهر العمل العام، وفي إطار التوجه العام للدولة وتوجيهات القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو دعم المواطن المصري والوقوف إلى جواره.

وفي النهاية، أقول لكل من ساهم في هذه المبادرة:

شكرًا لكم… شكرًا على العطاء، شكرًا على الجهد، وشكرًا لأنكم أثبتم أن العمل الجماعي عندما يكون هدفه خدمة الناس، يستطيع أن يصنع أثرًا حقيقيًا.

كل عام ومصر بخير،

كل عام وقواتنا المسلحة المصرية شامخة،

كل عام ورجال الشرطة المصرية البواسل بخير،

كل عام والشعب المصري العظيم في أمن واستقرار.