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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي تضع الشباب والاستثمار والتكامل الاقتصادي على أجندة أفريقيا

المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة
المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة
محمد الشعراوي

قال المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة الأولى من منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال»، عكست رؤية مصرية واضحة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، وربط الإمكانات والموارد التي تتمتع بها القارة بمسارات عملية للتعاون والاستثمار والتنمية.

وأوضح أن أهمية المنتدى لا تقتصر على كونه تجمعًا اقتصاديًا يضم ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، وإنما تكمن في قدرته على خلق مساحة مباشرة للحوار وبناء الشراكات بين المستثمرين ورواد الأعمال والكيانات الاقتصادية الأفريقية، بما يسهم في تحويل الفرص والإمكانات المتاحة داخل القارة إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية ذات أثر ملموس.

وأشار أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة إلى أن تعزيز التجارة البينية والاستثمار داخل أفريقيا يمثلان أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق تنمية أكثر استدامة، خاصة في ظل ما تمتلكه القارة من موارد طبيعية وبشرية وأسواق واعدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتفاقيات والأطر النظرية إلى تنفيذ مشروعات مشتركة وشبكات إنتاج وتجارة قادرة على خلق قيمة مضافة للاقتصادات الأفريقية.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية دور القطاع الخاص يعكس التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت الشركات ورواد الأعمال والمؤسسات التمويلية شركاء أساسيين في دفع عجلة التنمية، إلى جانب الحكومات، موضحًا أن تحسين بيئة الاستثمار، وتيسير حركة رؤوس الأموال، وتعزيز التعاون بين الشركات الأفريقية، من شأنه أن يفتح مجالات أوسع أمام الشباب والمستثمرين.

ولفت إلى أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة المنتدى يحمل دلالة مهمة على قدرة مصر على توفير بيئة متطورة لاستضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى، كما يقدم نموذجًا لما يمكن أن يحققه الاستثمار في البنية التحتية والتخطيط والتنمية العمرانية من فرص جديدة للنمو وجذب الاستثمارات.

وأكد  أن الشباب الأفريقي يجب أن يكون في قلب أجندة التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد أهم عناصر القوة في مستقبل القارة، مشددًا على ضرورة التوسع في مجالات التعليم التكنولوجي، والاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال، والابتكار، وتأهيل الشباب للوظائف التي تفرضها التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل فرصة مهمة أمام دول القارة لتوسيع الأسواق أمام منتجاتها، وتعزيز سلاسل القيمة والإنتاج، وزيادة حركة التجارة البينية، مؤكدًا أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب تطوير البنية التحتية، وتيسير حركة التجارة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في مختلف الدول الأفريقية.

وشدد المهندس محمد شلبي على أن مصر تمتلك مقومات مهمة لدعم مسارات التكامل الاقتصادي الأفريقي، وأن استضافة منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يمكن أن تسهم في بناء جسور مستدامة بين الاقتصادات الأفريقية، وفتح قنوات جديدة للتعاون أمام المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة.

واختتم أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل أفريقيا يرتبط بقدرتها على توظيف مواردها وإمكاناتها في مشروعات مشتركة تحقق قيمة اقتصادية وتنموية لشعوب القارة، مشيرًا إلى أن تعزيز التكامل الاقتصادي يمثل مسارًا مهمًا لزيادة قدرة الدول الأفريقية على التعامل مع المتغيرات العالمية، وخلق فرص عمل جديدة، وبناء اقتصادات أكثر تنوعًا وقدرة على النمو والمنافسة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» التكامل الاقتصادي دول القارة الأفريقية

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