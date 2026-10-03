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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا للشتاء.. محافظ الشرقية يتابع اختبار منظومة تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تنفيذ تجربة عملية لإختبار منظومة تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي بمدينة الزقازيق، بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ويسري راشد، رئيس حي أول الزقازيق، ومحمد أبو هاشم، رئيس حي ثان الزقازيق، والمهندس خالد الدمرداش، مدير مشروع نفق عرابي.

من جانبه، أوضح مدير المشروع لمحافظ الشرقية ومرافقوه أن التجربة تضمنت ضخ كميات كبيرة من المياه داخل النفق لمحاكاة الأمطار والسيول، واختبار طلمبات الرفع والغاطس والبالوعات وخطوط التصريف، للتأكد من كفاءة سحب المياه والتخلص منها خلال الظروف الجوية الصعبة.

وحرص المحافظ على تفقد غرفة التحكم الخاصة بالنفق، ومراجعة أنظمة التشغيل ومولدات الكهرباء الإضافية للعمل في حالات إنقطاع التيار، كما تابع أعمال الرافع الخاص بالنفق، واختبر خط مياه الدفاع المدني للتأكد من كفاءته للإستخدام في حالات الطوارئ.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة للتعامل مع موسم الأمطار، والتي ترتكز على التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية، لسرعة التدخل عند حدوث تجمعات مياه أو أي تداعيات ناتجة عن التقلبات الجوية لافتاً إلي أنه تم تدريب فرق العمل على إجراءات تقدير الموقف والتعامل مع الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات العاجلة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.

وفي ختام الجولة، أكد محافظ الشرقية أن نتائج التجربة تعكس مستوى الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة، مشددًا على استمرار المتابعة الدورية لمنظومة التشغيل ومعدات الطوارئ، لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار والحفاظ على سلامة المواطنين وانسيابية الحركة المرورية طوال موسم الشتاء.

جدير بالذكر أن نفق عرابي يُعد محورًا مروريًا هاماً يربط شرق وغرب مدينة الزقازيق، بما يسهم في فك الاختناقات وتحسين السيولة المرورية، خاصة خلال أوقات الذروة، ودعم شبكة الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة.

الشرقية محافظ الشرقية مياه الأمطار نفق عرابي بمدينة الزقازيق

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