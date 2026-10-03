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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وحدة السكان بالشرقية تنفذ 55 ندوة توعوية خلال سبتمبر

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية أن التوسع في المبادرات والأنشطة التوعوية يعكس اهتمام الدولة ببناء وعي حقيقي داخل الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن الاستثمار في الإنسان يمثل الطريق لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وأوضحت المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبة المحافظ، أهمية استمرار تنظيم الندوات واللقاءات وتنفيذ القوافل الطبية والدينية والتوعوية، بما يسهم في نشر المفاهيم الصحيحة والحد من الآثار السلبية للزيادة السكانية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين.

وفي هذا السياق، أعلنت ريهام رجب، مديرة وحدة السكان بالشرقية، تنفيذ الوحدة 55 ندوة توعوية ضمن مبادرات وحدة السكان على مدار شهر سبتمبر، بهدف دعم الوعي المجتمعي لأبناء المحافظة، وذلك تحت إشراف وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، وبالتنسيق مع المديريات الخدمية.

وأشارت مديرة وحدة السكان إلى أن الندوات تناولت عددا من القضايا المهمة، من بينها الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتمكين المراهقين والشباب من الجنسين، وزيادة نسب الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة واستقرارها، إلى جانب دعم المشاركة المجتمعية في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

وشملت الأنشطة تنفيذ 3 ندوات لمبادرة «شبابنا مستقبلنا» بمراكز حي أول وأبو حماد وكفر صقر، و13 ندوة لمبادرة «حروف من نور»، و7 ندوات لمبادرة «حلها في تدويرها»، و6 ندوات لمبادرة «موضوع يهمنا»، و5 ندوات لمبادرة «ثقافتنا في معرفتنا».

كما تضمنت الأنشطة تنفيذ 6 ندوات لمبادرة «صحتك تهمنا»، و8 ندوات لمبادرة «يلا نشتغل»، و6 ندوات لمبادرة «تحدث معه»، إلى جانب تنفيذ مبادرة «جمعتنا لمتنا» بجامع الإمام عبدالحليم محمود بقرية السلام بمركز بلبيس، وتنظيم معرض لمنتجات مبادرة «فكرة لبكره» بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ووحدة «أيادي مصر».

وأكدت وحدة السكان استمرار جهودها في تنفيذ البرامج والفعاليات التوعوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يدعم رفع الوعي بالقضايا السكانية والمجتمعية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لأبناء الشرقية.

الشرقية محافظ الشرقية المبادرات والأنشطة التوعوية الأسرة المصرية

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