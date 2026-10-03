إحباط تداول 5 طن دواجن منتهية الصلاحية وضبط 11 طن دقيق مدعم بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور التلاعب والغش التجاري وتداول السلع غير الصالحة للاستهلاك، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحقوقهم.

وأوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين شنت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية، بالاشتراك مع قطاع شرق الشرقية وإدارتي تموين الإبراهيمية وأبو كبير.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن المستوردة، لحيازته (٥ طن و ٥٠٠ كجم) من الدواجن منتهية الصلاحية، وقيامه بإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مع تغيير تواريخ الإنتاج والصلاحية، واستخدام علامات تجارية تخص الغير، تمهيدًا لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات والعبوات المستخدمة في إعادة التعبئة.

وفي مركز ومدينة أبو كبير تم ضبط سيارة محملة بـ٢٢٥ شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج (٨٧.٥٪) بإجمالي (١١ طنًا و٢٢٥ كجم)، بعد تجميعها من المخابز البلدية بقصد الاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على السيارة والدقيق المضبوط وتسليم الدقيق إلى مستودع دقيق أبو كبير.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.