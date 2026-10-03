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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«تضامن الشرقية» تختتم برنامجا تدريبيا لفرق العمل بـ 11 مكتب لتحسين خدمات ذوي الإعاقة

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بقطاع التضامن الاجتماعي، من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز قدرات فرق العمل، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير حصولهم على حقوقهم وخدماتهم بكفاءة وفاعلية.

وفي هذا الإطار، اختتمت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص لفرق العمل بمكاتب التسجيل والتوجيه، بمشاركة العاملين بـ١١ مكتبا على مستوى المحافظة، وذلك بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، ضمن مشروع «تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي»، المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح محمد الصادق، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن البرنامج نفذ من خلال الإدارة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة،  لاستهداف تنمية معارف ومهارات فرق العمل، من خلال تناول عدد من المحاور المتخصصة، وفي مقدمتها مفاهيم الإعاقة والدمج، بما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات المناسبة لهم.

وأضاف وكيل المديرية ، أن التدريب أسهم في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين فرق العمل، وتوحيد المفاهيم وآليات العمل، بما يدعم التكامل بين مكاتب التسجيل والتوجيه ويرفع كفاءة الأداء الميداني، مؤكدا استمرار المديرية في دعم برامج التدريب والتطوير المهني، تنفيذا لتوجهات وزارة التضامن الاجتماعي نحو تطوير منظومة التأهيل، وبناء كوادر مؤهلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الشرقية محافظ الشرقية الاستثمار في العنصر البشري بقطاع التضامن الاجتماعي

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