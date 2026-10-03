برلماني: منتدى العلمين يعكس رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع أفريقيا

أكد النائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن منتدى العلمين يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية، وترجمة الرؤية المصرية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المنتدى عكست إدراكًا واضحًا لحجم الفرص والإمكانات التي تمتلكها القارة.

شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية

وقال الخولي إن تأكيد الرئيس على أهمية تحقيق التنمية والاستقرار في أفريقيا يحمل رسالة بالغة الأهمية، لأن جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي يتطلبان بيئة مستقرة وآمنة، لافتًا إلى أن التعاون بين دول القارة يجب أن يتجاوز الأطر التقليدية إلى مشروعات مشتركة تحقق عوائد مباشرة على الشعوب.

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية، خاصة مع ما تمتلكه أفريقيا من ثروات طبيعية وقاعدة شبابية كبيرة، مؤكدًا أهمية دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وفتح المزيد من المجالات أمام الشباب للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.

دعم الأشقاء الأفارقة

وأشار الخولي إلى أن مصر تمتلك خبرات وتجارب يمكن الاستفادة منها في دعم الأشقاء الأفارقة، خاصة في مجالات الصحة والبنية التحتية والاستثمار، مؤكدًا أن المنتدى يمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكة أفريقية أكثر تكاملًا وقدرة على مواجهة التحديات.