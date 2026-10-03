قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير مصر في سويسرا يدعم منتخب الناشئين قبل مواجهة كندا
المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن
سكن لكل المصريين 9.. شروط تحويل الإيجار إلى التمليك والدعم
رامي صبري يكشف سبب حذف بوست مشاركته فى مهرجان الموسيقى العربية
مواعيد مباريات اليوم.. صدامات قوية في كأس الخليج ودوري الأمم الأوروبية
التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة والتطبيق بالمدارس والمصالح الحكومية
التسامح ينهي النزاع في الأقصر.. تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية أبو زعفة | صور
60 بطولة في الألفية الجديدة.. الأهلي يواصل كتابة التاريخ
الرئيس السيسي: مصر حريصة على دعم الأشقاء في الصومال لتعزيز قدرات الدولة
الرئيس السيسي خلال استقباله نظيره الإريتري: حريصون على ترجمة العلاقات المتميزة إلى شراكات اقتصادية
عصام عبدالفتاح عن حكام قمة الزمالك والأهلي: الموضوع مع الاتحاد| خاص
القبض على مستقلي مركبة توك توك تعديا على فتاة فى سيارتها بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي تضع الاقتصاد في قلب الشراكة المصرية الأفريقية

النائب مجدي البري
النائب مجدي البري
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب مجدي البري، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للدورة الأولى من منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يعكس توجهًا مصريًا واضحًا نحو الانتقال بالعلاقات مع دول القارة الأفريقية من دوائر التنسيق والتعاون السياسي إلى شراكات اقتصادية وتنموية أكثر اتساعًا، تقوم على المصالح المشتركة وتحويل الإمكانات الأفريقية إلى فرص ومشروعات حقيقية.

منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال»

وقال البري في بيان له، إن كلمة الرئيس السيسي حملت رسالة مهمة بشأن ضرورة استثمار المقومات الكبيرة التي تتمتع بها القارة، خاصة في ظل كون أفريقيا قارة شابة، حيث تبلغ نسبة الشباب بها نحو 65%، إلى جانب ما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية وأسواق واسعة، بما يجعل الاستثمار في الإنسان الأفريقي ودعم الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة أحد أهم مداخل تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن تأكيد الرئيس أن أفريقيا تتطلع إلى عالم يسوده السلام والاستقرار يبرز العلاقة المباشرة بين الاستقرار والقدرة على تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، موضحًا أن مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، ومنها ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة واضطراب سلاسل الإمداد والشحن، تتطلب تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وبناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أهمية المنتدى لا تتوقف عند كونه منصة للحوار وتبادل الرؤى، وإنما تكمن في قدرته على خلق مساحات مباشرة للتواصل بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص والمستثمرين، بما يساعد على تحويل التفاهمات إلى شراكات تجارية واستثمارية عابرة للحدود.

إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص

ولفت إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بمنصة الشركات الناشئة خلال المنتدى يعكس أهمية إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص ورواد الأعمال في صياغة مستقبل الاقتصاد الأفريقي، مع ضرورة توفير التمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وربط التدريب باحتياجات أسواق العمل، بما يساهم في تحويل الطاقة الشبابية بالقارة إلى قوة إنتاجية.

وأكد البري أن مصر تمتلك فرصًا واسعة لتعزيز حضورها الاقتصادي داخل الأسواق الأفريقية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وخبراتها الإنتاجية والبنية التحتية التي شهدت توسعًا خلال السنوات الأخيرة، بما يمكن أن يدعم حركة التجارة والاستثمار ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات والشركات المصرية.

وأوضح أن تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي يتطلب خطوات عملية لتسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمارات، وتطوير آليات تمويل التجارة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، بما يدعم تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ويزيد من حجم التجارة البينية بين دول القارة.

وشدد البري على أن تزامن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» مع استضافة مصر لفعاليات قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي يؤكد ترابط المسارين السياسي والاقتصادي في دعم العمل الأفريقي المشترك، ويمنح الزخم الحالي فرصة للانتقال من طرح الرؤى إلى تنفيذ مشروعات تخدم الشعوب الأفريقية وتدعم مستهدفات أجندة أفريقيا 2063.

واختتم النائب مجدي البري بالتأكيد على أن الرسالة الأبرز في كلمة الرئيس السيسي تتمثل في ضرورة البناء على هذا التجمع الأفريقي الكبير، وتحويل التواصل بين الحكومات ودوائر الأعمال إلى نتائج ملموسة، بما يعزز الشراكة المصرية الأفريقية ويدعم قدرة القارة على تحقيق نمو أكثر استدامة وعدالة.

مجدي البري النائب مجدي البري الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

أرشيفي

تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

الاهلي

أمير هشام يكشف تفاصيل ودية الأهلي أمام مصر المقاصة

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

ترشيحاتنا

بورش كايين 2026

بورش تكشف عن كايين كهربائية بقوة تتجاوز 1200 حصان

Mate 90 RS Ultimate Design

هواوي Mate 90 RS Ultimate Design.. هاتف فاخر بمواصفات خارقة يشعل المنافسة

لكزس LX

أسعار لكزس LX موديل 2026 في السوق السعودي

بالصور

لوك يخطف الأنظار.. شاهد هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة بالأسود والأبيض

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

فيديو

المشير طنطاوي

المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن

المشير محمد علي فهمي

محمد علي فهمي.. مؤسس الدفاع الجوي وقائد معركة السماء في أكتوبر

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المشير محمد عبد الغني الجمسي

صنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ.. كشكول الجمسي وسر عبقرية حرب أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد