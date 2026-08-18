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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من الإنذار للفصل.. عقوبات الموظف المخالف في قانون الخدمة المدنية

قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية
حسن رضوان

ألزم قانون الخدمة المدنية الموظف بالالتزام بواجبات وظيفته، ويُجازى تأديبيًا حال الإخلال بها أو ارتكاب ما يمس كرامة الوظيفة.

أمر الرئيس مش إعفاء من المسؤولية

تنفيذ تعليمات الرئيس لا يعفي الموظف من الجزاء، إلا إذا كان الأمر مكتوبًا، مع قيام الموظف بتنبيه رئيسه كتابةً إلى المخالفة، لتقع المسؤولية حينها على مُصدر الأمر.

8 جزاءات للموظف المخالف

حدد القانون العقوبات التي يمكن توقيعها، وتشمل:

الإنذار.

الخصم من الأجر.

الوقف عن العمل.

تأجيل الترقية.

الخفض إلى وظيفة أدنى.

الخفض مع خفض الأجر.

الإحالة إلى المعاش.

الفصل من الخدمة.

عقوبات خاصة للقيادات

حدد القانون للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية 4 جزاءات هي:
التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة.

الجزاءات لها استخدامات اجتماعية

تُخصص حصيلة الخصومات الموقعة على العاملين للصرف على الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين، وفقًا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة.

الموظف المخالف الإنذار 8 جزاءات للموظف المخالف

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