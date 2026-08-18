بعد تكرار أزمات التنفيذ.. تحرك برلماني عاجل لوضع قواعد موحدة للرؤية والاستضافة

تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال إلى وزير العدل بشأن إجراءات تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة في منازعات الأسرة، مطالبة بوضع قواعد أكثر وضوحًا وتنظيمًا تضمن تنفيذ الأحكام بصورة منتظمة، وتحد من النزاعات التي قد تنشأ بين أطراف الأسرة بما يحافظ على مصلحة الطفل واستقراره.

وضع ضوابط لتنفيذ الرؤية

وطالبت" عادل" بوضع إطار إجرائي واضح ينظمها ويحدد ضوابط تنفيذها، بما يحقق للطفل حقه في التواصل المنتظم مع والديه، مع مراعاة مصلحته الفضلى وتوفير الضمانات التي تضمن عدم تحول الاستضافة إلى مصدر جديد للنزاع بين أطراف الأسرة.

وتساءلت عضو النواب عن موقف وزارة العدل من اتخاذ خطوات تنظيمية واضحة في هذا الملف، وكذلك الجدول الزمني المتوقع لبدء تطبيق تلك الإجراءات، في ضوء التوجيهات المتعلقة بتطوير منظومة العدالة وقضايا الأسرة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

