قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. مهاجم الأهلي يطلب 15 مليون سنوياً للإنتقال إلى المصري
نجوم الفن ينعون الموسيقار الكبير هاني شنودة
الرئيس السيسي: حريصون على استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات مع الجبل الأسود
رسائل وداع هاني شنودة.. نجوم الفن والثقافة ينعونه بكلمات مؤثرة
تصعيد أمني بالجنوب وتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت
مصطفى شوبير يحجز مكانه بين نجوم العالم في التشكيل المثالي لمونديال 2026
بعد تحرك النواب.. كيف واجه القانون جرائم إنشاء الحسابات الوهمية؟
تأمين صحي واجتماعي وراتب 15 ألف جنيه.. تفاصيل التقديم لوظائف بشركة شعاع لقراءة عدادات الكهرباء
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
أداروا ظهورهم للبطل.. صحيفة إسبانية تصف تصرف الأرجنتين بـ"القبيح"
غدًا.. عزاء الموسيقار هاني شنودة في كنيسة المرعشلي بالزمالك
شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: توحيد الجهات المعنية خطوة ضرورية لإنهاء أزمة الحيوانات الضالة دون الإخلال بالتوازن البيئي

النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب
النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب
محمد الشعراوي

ثمن النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، إعلان وزارة التضامن الاجتماعي مشاركتها في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، مؤكدًا أن التحرك يعكس وجود إرادة حقيقية لتوحيد جهود مؤسسات الدولة للتعامل مع هذا الملف الشائك بصورة علمية ومتوازنة، بما يحافظ على سلامة المواطنين ويراعي في الوقت ذاته معايير الرفق بالحيوان.

وقال عرفة، في تصريحات له اليوم، إن الهدف الأساسي من الخطة هو جمع جميع الجهات المسؤولة عن ملف الحيوانات الضالة في إطار واحد، للوصول إلى حل جذري ومستدام لهذه الأزمة، موضحًا أن الملف يرتبط بعدد من الجهات، في مقدمتها وزارة التنمية المحلية، ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووزارة البيئة، إلى جانب باقي الجهات المعنية، لأن كل جهة تمتلك جزءًا من الحل، وهو ما يستلزم التنسيق الكامل بينها.

وأضاف أن أولى خطوات النجاح تتمثل في إعداد دراسة ميدانية دقيقة لحصر أعداد الحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب، لافتًا إلى أن التقديرات الحالية غير رسمية، وهو ما يستوجب وجود قاعدة بيانات دقيقة يمكن البناء عليها عند وضع السياسات التنفيذية.

وأشار إلى أن تسجيل نحو مليون و400 ألف حالة عقر سنويًا يؤكد أن حجم المشكلة كبير ويستدعي تحركًا سريعًا، إلا أن التعامل معها يجب أن يكون قائمًا على أسس علمية بعيدًا عن الاجتهادات أو الأرقام غير الموثقة.

وأكد عضو مجلس النواب أن الحل الحقيقي يجب أن يحقق التوازن بين حماية الحيوان وحماية المواطنين، موضحًا أن أحدًا لا يدعو إلى القتل أو الإبادة الجماعية للحيوانات، لما قد يترتب على ذلك من الإضرار بالتوازن البيئي، لكن في المقابل لا يمكن القبول باستمرار تعرض المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، لمخاطر الحيوانات الضالة في الشوارع.

وشدد عرفة على أن وجود الحيوانات داخل المدن يجب أن يكون وفق ضوابط وإشراف كامل من الجهات البيطرية المختصة، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مثمنًا التنسيق بين مؤسسات الدولة، ومن بينها وزارة التضامن الاجتماعي، لإنجاح الخطة الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة التي تثير البلبلة حول هذا الملف.

حيوانات الشارع وزارة التضامن الاجتماعي الحيوانات الضالة وزارة البيئة وزارة التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

محافظ الفيوم

محافظ الفيوم: توقيع بروتوكولات توأمة مع محافظات الجيزة ودمياط وأسيوط في مجال مدن التعلم

قافلة طبية

محافظ الجيزة يتابع تنفيذ قافلة طبية مجانية بمنشأة القناطر

ازالة المخلفات

تنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم.. حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات بـ إطسا

بالصور

السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان

السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان
السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان
السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟

مع ارتفاع درجات الحرارة..مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى

مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..

مرصع بآلاف الكريستالات ويخطف الأنظار.. تفاصيل فستان شاكيرا في حفل ختام كأس العالم

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد