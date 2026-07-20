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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"التضامن": تدريب 20,626 متطوعًا من حياة كريمة

الجلسات التوعوية لـ20,626 متطوعًا من مؤسسة حياة كريمة
الجلسات التوعوية لـ20,626 متطوعًا من مؤسسة حياة كريمة
أ ش أ

نفذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة "مودة.. تربية.. مشاركة" ، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة سلسلة من الجلسات التوعوية لـ20,626 متطوعًا من مؤسسة حياة كريمة ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 50 ألف متطوع ومتطوعة تمهيدًا لتنفيذ حملات وأنشطة توعوية مجتمعية واسعة لنشر مفاهيم التربية الإيجابية وتعزيز الممارسات الأسرية الداعمة لنمو الأطفال وحمايتهم.

وأوضحت رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، أنه تم تنفيذ 674 جلسة توعية استفاد منها 20,626 متطوعًا ومتطوعة من متطوعي مؤسسة حياة كريمة في 27 محافظة على مستوى الجمهورية عقب الانتهاء من تنفيذ معسكرين لإعداد الكوادر التطوعية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، تم خلالهما تأهيل 255 كادرًا تطوعيًا للقيام بدور الميسرين والمدربين في نقل المعارف والمهارات المكتسبة إلى زملائهم المتطوعين بالمحافظات المختلفة، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول وتحقيق الاستدامة في نشر رسائل المبادرة.

وأضافت أن التعاون مع مؤسسة حياة كريمة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية من أجل دعم الأسرة المصرية وتعزيز وعيها بمفاهيم التربية الإيجابية.

وأشارت رندة إلى أن التوسع في تدريب متطوعي مؤسسة حياة كريمة يمثل خطوة مهمة نحو بناء شبكة مجتمعية فاعلة لنشر رسائل مبادرة "مودة.. تربية.. مشاركة"، بما يضمن وصول مفاهيم التربية الإيجابية إلى أكبر عدد من الأسر المصرية، حيث الاستثمار في تنمية قدرات الشباب والمتطوعين الذى يمثل أحد أهم عناصر استدامة الأثر ويعزز من جهود الدولة في دعم التنشئة السليمة للأطفال وتحقيق الاستقرار الأسري.

من جانبها، أكدت مؤسسة حياة كريمة أن ما تحقق من نتائج خلال المرحلة الأولى من تدريب المتطوعين يجسد الإيمان بأن بناء الأسرة يبدأ من الوعي، وأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة للمستقبل، مشيرة إلى أن متطوعي المؤسسة الذين تم إعدادهم من خلال معسكر تدريب المدربين أصبحوا اليوم يقودون عملية تدريب زملائهم بالمحافظات المختلفة، بما يعكس قدرة الشباب على قيادة التغيير الإيجابي والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية.

وتناولت الجلسات التوعوية تعزيز معارف ومهارات المتطوعين في مجالات التربية الإيجابية، ودعم العلاقات الأسرية الصحية، وتشجيع المشاركة الإيجابية للوالدين في تربية الأبناء، والتوعية بأساليب التواصل الفعال داخل الأسرة، بما يسهم في توفير بيئة داعمة وآمنة للأطفال ويدعم بناء أجيال أكثر قدرة على النمو والتعلم والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة وزارة التضامن الاجتماعي

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