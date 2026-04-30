صعود جماعي للعملات الأجنبية في مصر.. والدولار يرتفع 34 قرشًا خلال أسبوع



شهدت أسعار العملات الأجنبية في السوق المصرفية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع صعود سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي سجل زيادة بنحو 34 قرشًا، في مؤشر على استمرار الضغوط على العملة المحلية وتحركات أسعار الصرف.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 30 أبريل 2026، نحو 52.97 جنيه للشراء و53.07 جنيه للبيع، ليواصل اتجاهه الصعودي خلال الفترة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالعملات المرتبطة بالدولار، بلغ سعر الدولار الأسترالي نحو 37.87 جنيه للشراء و38.15 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار الكندي نحو 38.60 جنيه للشراء و38.80 جنيه للبيع، وسط تحركات متقاربة تعكس اتجاهًا عامًا للصعود.



سعر اليورو والاسترلينى

وعلى صعيد العملات الأوروبية، سجل اليورو نحو 61.64 جنيه للشراء و62.19 جنيه للبيع، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 71.48 جنيه للشراء و71.79 جنيه للبيع، كما سجل الفرنك السويسري 67.02 جنيه للشراء و67.31 جنيه للبيع.

كما سجلت العملات الاسكندنافية مستويات متباينة، حيث بلغ الكرون الدنماركي 8.28 جنيه للشراء و8.32 جنيه للبيع، والكرونا السويدية 5.70 جنيه للشراء و5.73 جنيه للبيع، فيما سجل الكرون النرويجي 5.67 جنيه للشراء و5.70 جنيه للبيع.

وفي الأسواق الآسيوية، بلغ سعر اليوان الصيني 7.74 جنيه للشراء و7.77 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 33.13 جنيه للشراء و33.26 جنيه للبيع، في ظل تحركات عالمية تدعم قوة الدولار وتضغط على العملات الأخرى.