الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الحبس عاما لرجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

رامي المهدي

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس  رجل الأعمال المتهم بضرب فرد أمن التجمع عاما.

وكشف دفاع محامي رجل الأعمال، عن تفاصيل مثيرة خلال جلسة محاكمة موكله بالتعدي على فرد الأمن حيث يطالب ببطلان التحريات.

وأكد أن التحريات لم تكشف عن هوية مصور الفيديو وما غرضه، مؤكدًا أن المقطع المتداول تم قصه وإعداده عن طريق المونتاج، ولم يظهر كامل الواقعة منذ بدايتها.

كما طالب ببراءة موكله من تهمة إتلاف جهاز اللاسلكي الخاص بشركة الأمن، خاصة أنه لم يتم تحريزه أو تقديم ما يثبت إتلافه.

كما تنحى دفاع رجل الأعمال معتز عياد، عن القضية المتهم فيها موكله بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند سكني بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات المحاكمة.

بينما قررت المحكمة إثبات ذلك في محضر الجلسة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن استمرار نظر الدعوى وتمكين المتهم من توكيل دفاع جديد.

وتأتي هذه التطورات في إطار القضية المتداولة بشأن واقعة الاعتداء على فرد أمن إداري داخل أحد الكمبوندات السكنية، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، عقب تداول تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب محامي فرد الأمن المجني عليه في واقعة التعدي داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مع إلزامه بتعويض مدني بسبب الأضرار التي لحقت بموكله.

وقال محامي المجني عليه، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن رجل الأعمال المتهم لم يكتف بالتعدي اللفظي، بل تسبب كذلك في أذى نفسي بالغ لموكله، نتيجة ما تعرض له من سب وقذف واحتقار أمام الآخرين أثناء تأدية عمله.

وأضاف أن هيئة الدفاع لم تطالب بأي مبالغ مالية من المتهم خارج الإطار القانوني، مؤكدًا أن ما تردد بشأن وجود مطالبات مالية أو محاولات للصلح مقابل مبالغ هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أن الدفاع يتمسك بتطبيق نصوص مواد الإحالة الواردة بأمر الإحالة، والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، إلى جانب تعويض مدني مناسب عما لحق بالمجني عليه من أضرار مادية وأدبية جراء الواقعة.

وكانت جهات التحقيق المختصة باشرت التحقيقات في الواقعة، عقب تداول تفاصيل التعدي على فرد الأمن أثناء تأدية عمله داخل الكمبوند، والاستماع لأقوال الطرفين للوقوف على ملابسات الحادث.

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض.. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

لقطة من الفيديو

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

خالد بيرمي

رد فعل غير من متوقع من خالد بيومي على قرار منح كأس أمم أفريقيا للمغرب

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

محافظ البحيرة

قبل العيد.. تحرير 70 محضرا وضبط مخابز مخالفة وسلع منتهية الصلاحية بالبحيرة

محكمة جنايات دمنهور

حيثيات حكم براءة عامل بمستشفى دمنهور التعليمي من تهمة اختلاس مستلزمات طبية

إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط

محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد للعيد وضبط الأسواق

بالصور

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة
قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة
قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد