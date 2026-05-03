تعاطوا المخدرات وسرق التوك توك.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إلقاء شخص من مركبة توك توك بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بحمل آخر وإلقائه خارج مركبة "توك توك" على جانب الطريق بجوار أحد المنازل بالشرقية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الحسينية بالشرقية من (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة المركز) بقيامه وآخر "كان يستقل مركبة التوك توك برفقته" بتعاطيهما للمواد المخدرة ، ولدى شعوره بحالة إعياء قام الأخير بإلقائه خارج المركبة ملكه بجوار أحد المنازل على النحو الظاهر بمقطع الفيديو وسرقة مركبة التوك توك وبداخلها هاتفه المحمول .





أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشد عن مركبة التوك توك والهاتف المحمول المستولى عليهم .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .