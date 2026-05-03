مصرع شاب أسفل عجلات قطار بممر غير شرعى بقنا

لقي شاب مصرعه، دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء محاولته مرور شريط السكة الحديد عبر ممر غير قانوني بالقرب من محطة فرشوط شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب على شريط السكة الحديد، أثناء محاولته العبور من ممر غير قانوني.

بالانتقال والفحص تبين مصرع حسام أبوالفتوح ٣٥ عاماً، موظف بشركة خاصة، أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بالقرب من محطة فرشوط.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



