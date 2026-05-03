الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمزرعة نخيل في الوادي الجديد

شب حريق، داخل مزرعة نخيل على الطريق الدائري بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، ما دفع قوات الحماية المدنية إلى التحرك السريع لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية.



بلاغ للحماية المدنية



وتلقى اللواء وليد منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالوادي الجديد، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في أشجار نخيل بمدينة الخارجة، وعلى الفور جرى توجيه سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل مزرعة نخيل تقع على الطريق الدائري بمدينة الخارجة، أمام محطة وقود بالطريق نفسه، ما استدعى سرعة التدخل للسيطرة على النيران قبل امتدادها.

الدفع بسيارات الإطفاء

وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء من وحدة إطفاء الخارجة لمحاولة إخماد الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة المحيطة بالمزرعة والمواقع المجاورة.



تحقيقات وملابسات



وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق، فيما يجري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع انتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد أسباب وملابسات اندلاع الحريق.