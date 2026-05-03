نائب محافظ الوادي الجديد يتابع منظومة العمل بصندوق استصلاح الأراضي

تابع محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، سير العمل بمقر صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، يرافقه أحمد العربي مدير الصندوق.

واطّلع على موقف تحصيل المديونيات من المستثمرين، مُوجهًا بتشكيل لجنة للمرور على المراكز ومتابعة الموقف التنفيذي للشركات والمستثمرين، مع التأكيد على تيسير الإجراءات وإزالة العقبات أمام المستثمرين الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، كما أكّد على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية لتأهيل العاملين بالصندوق وصقل خبراتهم بمختلف المجالات التي تقتضي معرفة الضوابط القانونية والدقة في تطبيق الإجراءات،؛ لرفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز تواجد الكوادر المؤهلة من أبناء المحافظة.